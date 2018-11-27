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1 metrelik bıyıkları ile Guinness Rekorlar Kitabı'na aday

Bayburt'ta yaşayan 'Pala dayı' lakaplı Bayram Aslan'ın 12 yıldır kesmediği bıyıkları 1 metreye ulaştı.

DHA | 27.11.2018 - 14:48..
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Bayburt’un Armutlu köyünde yaşayan ‘Pala dayı’ lakaplı Bayram Aslan uzattığı bıyıklarını 12 yıldır kesmiyor. 1 metreye ulaşan bıyıklarına badem yağı ve sprey kullanarak özenle bakan Aslan, bıyıklarına ayda yaklaşık 600 lira harcıyor.

1 metrelik bıyıkları ile Guinness Rekorlar Kitabı'na aday

En uzun bıyıklı adam kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanan Aslan, başvuru için gerekli evraklarını hazırlıyor. Yolda yürürken sokaklarda ilgi odağı olan Bayram Aslan, vatandaşların selfie teklifleri ile karşılaşıyor.

"BAKIMLARI ÇOK MASRAFLI"

Bıyıklarını 12 yıldır hiç kesmediğini ifade eden Bayram Aslan, “Bıyıklarımın bakımı çok zor. Bakım masrafı ayda 600-700 lirayı buluyor. Badem yağı ve sprey kullanıyorum. Sokakta tepki gösterenler de ilgi gösterenler de var. Gerek yurttan gerek yurt dışından bıyıklarımı merak edip ziyaretime gelenler bile oldu. 1 metreyi geçtiler. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyorum. Başvuru için hazırlıklara başladım. Pasaportumu alıp serbestçe yurtdışında yarışmalara gitmek için başvurularımı yapacağım. Türkiye’yi ve Bayburt’u dünyada temsil etmek istiyorum” dedi.

1 metrelik bıyıkları ile Guinness Rekorlar Kitabı'na aday

Bayram Aslan’ın kuaförü Burak Şık da "Pala dayımız yıllardır bize gelir. 10 yıldır onun bıyıklarına bakım yapıyoruz. Özellikle şehir dışından onun bıyıklarını görmeye gelen insanlar olduğu şahit oluyoruz" diye konuştu.

1 metrelik bıyıkları ile Guinness Rekorlar Kitabı'na aday

1 metrelik bıyıkları ile Guinness Rekorlar Kitabı'na aday

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