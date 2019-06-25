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1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştiren kişiye baskın

Manisa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi "İçmek için ekmiştim" savunması yaptı.

İHA | 25.06.2019 - 20:48..
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Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İshakçelebi Mahallesi’ndeki bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı.

2 ÇOCUK BABASI

Teknik takip başlatan jandarma ekipleri, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen F.O.’nun evine operasyon düzenledi. Çok sayıda jandarma ekibinin katıldığı operasyonda F.O. evinde yakalanarak gözaltına alındı.

1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştiren kişiye baskın

Şahsın evinin bahçesinde yapılan incelemede; boyları 30 santimetre ile 3 metre arasında değişen, ağırlığı yaklaşık 150 kilogram gelen 260 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma komutanlığı bünyesindeki ‘Volta’ isimli uyuşturucu arama köpeğiyle evde ve etrafında yapılan araştırma sonrası Hint kenevirleri traktörlere yüklenerek imha alanına götürüldü. Piyasa değeri yaklaşık bir milyon 200 bin lira olduğu belirtilen kenevirler yakılarak imha edildi.

1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştiren kişiye baskın

"İÇMEK İÇİN EKMİŞTİM"

Öte yandan gözaltına alınan F.O.’nun jandarma karakolunda ifadesi alındı. F.O.’nun ilk ifadesine, "Bahçemde kendime yetecek kadar ekmek istemiştim. Kesinlikle bu işin satışıyla ilgili bir düşüncem yoktu. Kendim içmek için ektim. İçiciyim, pişmanım" dediği öğrenildi. İfadesi alınan F.O. yargılanmak üzere mahkemeye gönderildi.

1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştiren kişiye baskın

1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştiren kişiye baskın

1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştiren kişiye baskın

1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştiren kişiye baskın

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