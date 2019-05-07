1 milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehlikesi yaşıyor

İnsanların faaliyetleri her geçen gün doğal ekosistemi zarara uğratarak hayvan ve bitki yaşamını doğrudan etkiliyor. Bu konu hakkında çalışmalar yürüten Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Konulu Hükümetlerarası Bilim-Politika Platformu (IPBES) yeni bir rapor yayınlayarak durumun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdi.

"Nature" dergisinin haberine göre, IPBES tarafından hazırlanan raporda, insan faaliyetleri yüzünden 1 milyona yakın hayvan ve bitki türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve yaşam alanlarını korumaya yönelik ciddi önlemler alınmadıkça, yok olma hızının daha da artacağı bildirildi.

TARIMSAL FAALİYETLER İLK SIRADA

Ekosistemler üzerindeki en büyük etkiye sahip şeyin tarımsal faaliyerler olduğunun altı çizilen özel raporda, türlerin ve habitatların yok olmasının, iklim değişikliği kadar Dünya üzerindeki yaşam için de tehlike arz ettiği belirtildi.

Ayrıca rapora göre, gezegenin topraklarının yaklaşık yüzde 75'i ve okyanus alanlarının yüzde 66'sı, büyük oranda gıda üretimi tarafından yönlendirilen insanlar tarafından önemli ölçüde değiştirildi.

Doğaya yönelik diğer en büyük tehditlerin, hasat, ormanların yok edilmesi, avlanma ve balıkçılık yoluyla bitki ve hayvanların sömürülmesi, iklim değişikliği, kirlilik ve istilacı türlerin yayılması olduğu belirtilen raporda, yerli bitkilerin, hayvanların ve böceklerin ortalama miktarının, istilacı türler nedeniyle 1900'lerden bu yana en az yüzde 20 oranında düştüğü ifade edildi.

Rapora göre, sıcaklıkların, sanayi öncesi seviyelere göre 2 santigrat derece artması halinde dünyadaki türlerin yaklaşık yüzde 5'i yok olma tehdidi ile karşı karşıya kalacak.

Ortalama küresel sıcaklığın 4,3 santigrat derece artması halinde ise gezegendeki türlerin yüzde 16'sının kaybedilebileceği bildirildi.