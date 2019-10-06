1 milyon liralık ödülün vergisi

Herkesi ekran başında toplayan ve defalarca İstiklal Marşı okutan yarışma programında yarışan Arda Ayten isimli genç 1 milyon liralık büyük ödüle ulaşmayı başardı.

"On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" sorusuna genç yarışmacı "Vatan, kan, toprak, yurt" seçenekleri arasından "toprak" cevabını verdi.

1 MİLYON LİRANIN HEPSİNİ ALAMAYACAK

Ancak Ayten, bu ödülün hepsini alamayacak.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Arda Ayten'in 801 bin 152 lira ödül alabileceğini belirtti ve şunları yazdı: "Bir #milyonluksoru için 5.760₺ istisna düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden %20 Veraset ve İntikal Vergisi kesilecektir. Yani 1 milyon₺’den 198.848₺ vergi kesilecek, bu vergi yarışmayı düzenleyen tarafından beyan edilecektir. Yarışmacının eline ise net 801.152₺ geçecektir."