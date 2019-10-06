taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6987
Euro
6.2572
Altın
1504.73
Borsa
103463.52
Gram Altın
275.714
Bitcoin
47074.8

1 milyon liralık ödülün vergisi

Dün akşamki yarışma programında, yarışmacı 1 milyon lira ödül kazandı. Bu ödülden vergi olarak ise yaklaşık 200 bin lira kesilecek.

Haber Merkezi | 06.10.2019 - 11:23..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
1 milyon liralık ödülün vergisi

Herkesi ekran başında toplayan ve defalarca İstiklal Marşı okutan yarışma programında yarışan Arda Ayten isimli genç 1 milyon liralık büyük ödüle ulaşmayı başardı.

"On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" sorusuna genç yarışmacı "Vatan, kan, toprak, yurt" seçenekleri arasından "toprak" cevabını verdi.

1 MİLYON LİRANIN HEPSİNİ ALAMAYACAK

Ancak Ayten, bu ödülün hepsini alamayacak.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Arda Ayten'in 801 bin 152 lira ödül alabileceğini belirtti ve şunları yazdı: "Bir #milyonluksoru için 5.760₺ istisna düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden %20 Veraset ve İntikal Vergisi kesilecektir. Yani 1 milyon₺’den 198.848₺ vergi kesilecek, bu vergi yarışmayı düzenleyen tarafından beyan edilecektir. Yarışmacının eline ise net 801.152₺ geçecektir."

1 milyon liralık ödülün vergisi

1 milyon liralık ödülün vergisi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Danışmanının Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı not

Danışmanının Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı not

140
Mansur Yavaş'tan Ankara'ya bir heykel daha

Mansur Yavaş'tan Ankara'ya bir heykel daha

346
Zamlar ve işsizliği Ekrem İmamoğlu'na bağlayan vatandaş

Zamlar ve işsizliği Ekrem İmamoğlu'na bağlayan vatandaş

231
ABD basını Su-35'leri övdü: Rus hava üstünlüğüne örnek

ABD basını Su-35'leri övdü: Rus hava üstünlüğüne örnek

44
İsrail, Körfez ülkeleriyle saldırmazlık anlaşması istiyor

İsrail, Körfez ülkeleriyle saldırmazlık anlaşması istiyor

44
İran, uzaya astronot gönderecek

İran, uzaya astronot gönderecek

67
Metrobüs hattında kaza: Yaralılar var

Metrobüs hattında kaza: Yaralılar var

146
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir