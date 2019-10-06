1 milyon ödülün verdiği yarışmayla ilgili konuşulanlar

Türkiye, dün akşam bilgi yarışmasında çıkan 1 milyon lira değerindeki soruyla adeta ekran başına kilitlendi.

Sosyal medyada ise yüzbinlerce paylaşım yapıldı. Saatlerce sorulan soru, yarışmacı ve sunucu konuşuldu.

İMİRZALIOĞLU'NUN İLK PROGRAMI

Yarışma programınun sunuculuğuna bu sezon Kenan İmirzalıoğlu getirildi. İmirzalıoğlu'nun ilk bölümünde geçtiğimiz sezondan son soruya kalan Arda Ayten yarışamaya devam etti.

Sorulan soru İstiklal Marşı oldu. Herkes İstiklal Marşı sorulmasının öneminden ve defalarca İstiklal Marşı okunmasından övgüyle bahsetti.

AKILLARA TAKILAN SORU

Bunun yanında komplo teorisyenleri de görevlerinin başındaydı. Verilen ödülden daha büyük bir reklamın yapıldığı ifade edildi.