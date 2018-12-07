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1 motora 5 kişi binen gençler kaza yaptı

Bursa'da 1 motora 5 kişi binen gençler, aniden karşı şeride saparak bir otomobile çarptı.

İHA | 07.12.2018 - 13:22..
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Sepetli bir motora binen 5 genç, karşı şeride geçip otomobille çarpıştı. Gençlerin kaza sonrası patenleriyle kaçması ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

MOTORDA BULUNAN 4 KİŞİ UMURSAMADAN YOLLARINA DEVAM ETTİ

Bir motora beş kişi birden binen gençler, kendi şeritlerinde ilerlerken bir anda karşı şeride geçip araca çarptı. Motorda bulunan dört kişi inerek yollarına devam ederken, motor sürücüsü ise araç sürücüsünden önce özür diledi, sonra "Bir şey yok" der gibi el hareketi yapıp, motoru geri geri çıkarttı.

1 motorda 5 kişi VİDEO

O anlar ise araç kamerasına anbean yansıdı. Kaza sonrasında ne olduğu bilinmiyor.

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