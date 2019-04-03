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1 oy farkla kazandığı muhtarlığı itirazla kaybetti

Adana'da 6 muhtar adayından biri olan İbrahim Uğurlu (38), dün resmi olmayan sonuçlara göre 1 oy farkla kazandığı muhtarlığı, mevcut muhtarın itirazı üzerine 2 oyla kaçırdı.

DHA | 03.04.2019 - 10:44..
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Kentin Kozan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde çıkan muhtarlık sonuçları ortalığı karıştırdı.

Muhtar adayı Uğurlu'nun 1 oyluk galibiyeti, mevcut muhtar Nevzat Garip'in itirazı üzerine yeniden sayım yapılması sonucu 2 oyla yalan oldu.

1 OY FARKLA MUHTAR OLMUŞTU

İlçede 4095 seçmeni bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nde biri kadın 6 aday, muhtarlık için yarıştı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhuriyet Mahallesi'nde 3434 kişi oy kullandı.Oylardan 3216'sı geçerli sayıldı. Oyların sayılmasının ardından adaylardan İbrahim Uğurlu 891, Nevzat Garip 890, Kemal Yılmaz 683, Habibe Uçar 358, Başer Yiğenoğlu 303, Fazıl Tekayak ise 91 oy aldı. Halı yıkama işi ile uğraşan İbrahim Uğurlu, seçimi 1 oy farkla kazandığını açıklayarak kendisine oy verenlere teşekkür etti.

1 oy farkla kazandığı muhtarlığı itirazla kaybetti

MUHTAR İTİRAZ ETTİ

Ancak mahalle muhtarı olarak seçimlere giren ve resmi olmayan sonuçlara göre 890 oy alan Nevzat Garip, arada sadece 1 oy olduğunu belirterek İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etti. Kabul edilen itiraz üzerine dün oylar yeniden sayıldı. Dün gece sonuçlanan sayım sonrası İbrahim Uğurlu'ya 890, muhtar Nevzat Garip'e ise 892 oy çıktı. Bu kez İbrahim Uğurlu, çıkan karara itiraz edeceğini açıkladı.

1 oy farkla kazandığı muhtarlığı itirazla kaybetti

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