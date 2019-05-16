1. sınıf öğrencisi kazandığı ödülü şehit ailelerine bağışladı

Zonguldak Kapuz İlköğretim Okulu 1.sınıf öğrencisi Buğlam Gültekin, İstiklal Marşı'nın 12 kıtasını ezberleme yarışmasında kazandığı 200 TL para ödülünü, Zonguldak Şehit Ailelerine bağışladı.

ÖDÜLÜNÜ DERNEĞE BAĞIŞLADI

Zonguldak Şehit Aileleri ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, minik Buğlam'a bu anlamlı davranışı üzerine teşekkür ederek, günün anısına derneğin saatini takdim etti. Öte yandan Kapuz İlköğretim Okul yönetimi aralarında topladığı 850 TL'yi de Zonguldak Şehit Aileleri'ne verdi.

Yaşanan olayın kendisini çok duygulandırdığını ifade eden Zonguldak Şehit Aileleri ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, ''Gerçekten çok duygulandım. Küçük kızımızın yapmış olduğu bu anlamlı hareket gerçekten bizleri çok mutlu etti. Yapmış olduğu bu hayır için ona teşekkür ediyoruz. Küçük yaşına rağmen şehit kavramının ne demek olduğunu çok iyi biliyor. İnşallah yapmış olduğu bu hayır onun gibi birçok çocuğa derman olacak." dedi.

"YİNE KAZANSAM YİNE BAĞIŞLARDIM"

Şehitliğin önemini ailesinden öğrendiğini, böyle bir ödül kazansa yeniden şehit ailesine bağışlayacağını ifade eden Buğlam Gültekin, ''Annemle babamla konuşurken onlara şehitin ne demek olduğunu sordum. Onlarda bana gerekeni anlattı. Bende sonra yarışmadan kazandığım para ödülünü derneğimize bağışlamak istedim. Bugünde ödülümüzü derneğimize getirdim. Çok mutluyum. Bugün yine aynı ödülü kazansam yine derneğimize bağışlardım” diye konuştu.