İkna yöntemiyle bir terörist daha teslim oldu

Terör örgütünde ikna yoluyla çözülmeler devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik Kars ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak yürüttüğü ikna çalışması sonucu, terör örgütü mensubu "Demhat" kod adlı İ.A., terör örgütünden kaçtı.

1 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

Örgüt mensubu İ.A,, jandarmanın ikna timleri ve MİT'in koordinesinde Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırına gelerek hudut birliğine teslim oldu.

TESLİM OLANLARIN SAYISI 39'A ÇIKTI

Bakanlık yaptığı açıklamada aynı zamanda, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısının 39'a yükseldiğini bildirdi.



