1 ton çikolata sokaklara taştı

Almanya'da bir çikolata fabrikasında yaşanan teknik bir sorun, yaklaşık bir ton sıvı çikolatanın kent sokaklarında şelale gibi akmasıyla sonuçlandı.

10 KİLOMETREKARELİK ALAN ÇİKOLATA İLE DONDU

Edinilen bilgiye göre, ülkenin batısındaki Werl kentindeki fabrikanın deposundan akan çikolata yolda yaklaşık 10 kilometrekarelik bir alana yayılarak dondu. Yaklaşık 25 itfaiyeci, kürekler ve sıcak su ile çikolatayı yoldan kazımaya çalışırken görüntülendi. Sonrasında ise yolu ve kaldırımları temizlemek için özel bir temizlik şirketinden yardım alındı.