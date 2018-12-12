taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3789
Euro
6.1005
Altın
1244.405
Borsa
90792.7
Gram Altın
215.368

1 ton çikolata sokaklara taştı

Almanya'da bir çikolata fabrikasının teknik bir arıza sebebiyle deposundan akan sıvı çikolata sokaklara yayıldı. Yolda donan çikolatayı temizlemek itfaiyecileri epey zorladı.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 14:42..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Almanya'da bir çikolata fabrikasında yaşanan teknik bir sorun, yaklaşık bir ton sıvı çikolatanın kent sokaklarında şelale gibi akmasıyla sonuçlandı.

10 KİLOMETREKARELİK ALAN ÇİKOLATA İLE DONDU

Edinilen bilgiye göre, ülkenin batısındaki Werl kentindeki fabrikanın deposundan akan çikolata yolda yaklaşık 10 kilometrekarelik bir alana yayılarak dondu. Yaklaşık 25 itfaiyeci, kürekler ve sıcak su ile çikolatayı yoldan kazımaya çalışırken görüntülendi. Sonrasında ise yolu ve kaldırımları temizlemek için özel bir temizlik şirketinden yardım alındı.

1 ton çikolata sokaklara taştı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adriana Lima Metin Hara'yı takipten çıkardı

Adriana Lima Metin Hara'yı takipten çıkardı

65
Kılıçdaroğlu işçilere sokak çağrısı yaptı

Kılıçdaroğlu işçilere sokak çağrısı yaptı

412
Mustafa Destici'nin sataşma itirazı

Mustafa Destici'nin sataşma itirazı

49
Dakota Johnson: Sevişme sahneleri çok sıkıcı

Dakota Johnson: Sevişme sahneleri çok sıkıcı

46
Ersun Yanal'la birlikte 4 futbolcu kadroya dönüyor

Ersun Yanal'la birlikte 4 futbolcu kadroya dönüyor

34
Suriye yerli uydusunu uzaya göndermeye hazırlanıyor

Suriye yerli uydusunu uzaya göndermeye hazırlanıyor

99
Fransa'da güvenlik tehdidi seviyesi yükseltildi

Fransa'da güvenlik tehdidi seviyesi yükseltildi

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir