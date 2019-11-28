taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7648
Euro
6.3554
Altın
1457.15
Borsa
106387.22
Gram Altın
270.318
Bitcoin
43419.06

1 ton inşaat demiri çalan hırsızlar yakayı ele verdi

Sancaktepe'de yaklaşık bir ton inşaat demiri çalan hırsızlar önce kameraya ardından polise yakalandı.

İHA | 28.11.2019 - 12:47..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Sancaktepe'de bir inşaattan bir ton inşaat demiri çalındığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, aracı tespit etti.

BİRİ TUTUKLANDI

Veysel Karani Caddesi üzerinde plakasız minibüsü durduran ekipler, minibüs içinde demirleri bulamadı. Gözaltına alınan C.E. ve K.E.'nin hırsızlık suçlarından kaydı olduğunu belirledi. Şahıslardan C.E., adli kontrol şartı ile serbest kalırken, K.E. ise çıkardığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Sancaktepe'de inşaat demiri çalan hırsızlar kamerada İZLE

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
5 askerimiz şehit oldu

5 askerimiz şehit oldu

128
The Guardian'ın İHA iddiasına Selçuk Bayraktar'dan yanıt

The Guardian'ın İHA iddiasına Selçuk Bayraktar'dan yanıt

142
Türkiye ile Libya artık Akdeniz'de komşu

Türkiye ile Libya artık Akdeniz'de komşu

76
Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda değişiklikler kabul edildi

Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda değişiklikler kabul edildi

118
Esad rejimi, Cenevre'de Türkiye'nin kınanmasında ısrarlı

Esad rejimi, Cenevre'de Türkiye'nin kınanmasında ısrarlı

81
NATO'da Türkiye ile ABD arasında YPG restleşmesi

NATO'da Türkiye ile ABD arasında YPG restleşmesi

83
Kadir İnanır depremde Arnavutluk'taydı

Kadir İnanır depremde Arnavutluk'taydı

149
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir