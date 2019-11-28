1 ton inşaat demiri çalan hırsızlar yakayı ele verdi

İstanbul Sancaktepe'de bir inşaattan bir ton inşaat demiri çalındığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, aracı tespit etti.

BİRİ TUTUKLANDI

Veysel Karani Caddesi üzerinde plakasız minibüsü durduran ekipler, minibüs içinde demirleri bulamadı. Gözaltına alınan C.E. ve K.E.'nin hırsızlık suçlarından kaydı olduğunu belirledi. Şahıslardan C.E., adli kontrol şartı ile serbest kalırken, K.E. ise çıkardığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Sancaktepe'de inşaat demiri çalan hırsızlar kamerada İZLE