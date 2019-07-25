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1 tonluk 'Paşa' 17 bin liraya alıcı buldu

İzmir'de ‘Paşa’ isimli 1 ton 200 kiloluk dana, 17 bin 500 liraya satıldı.

İHA | 25.07.2019 - 17:26..
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11-14 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı kutlanacak. Bayram öncesinde Güzelhisar Mahallesi yolu üzerindeki 2 bin 500 metrekarelik kurban satış alanı, vatandaşların hizmetine sunuldu.

1 tonluk 'Paşa' 17 bin liraya alıcı buldu

FİYATLAR DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Kurban pazarında satış yapan esnaflar, fiyatların geçen yıla göre çok fazla değişiklik göstermediğini belirterek, büyükbaş fiyatlarının 7 bin lira ile 17 bin 500 lira arasında, küçükbaş hayvan fiyatlarının ise 800 lira ile 2 bin 500 lira arasında değiştiğini söyledi.

1 tonluk 'Paşa' 17 bin liraya alıcı buldu

'PAŞA' İSİMLİ DANA 17 BİN 500 LİRAYA ALICI BULDU

Şu an için satışların durgun olduğunu ifade eden esnaflar, satışların önümüzdeki haftalardan itibaren artabileceğini belirtti. Kurban pazarı ise zaman zaman sıkı pazarlıklara da sahne oluyor.

Pazarın en gözde hayvanı ise 1 ton 200 kiloluk ‘Paşa’ isimli dana oldu. Alıcıların dikkatini en fazla çeken hayvan olan Paşa için sıkı pazarlık yapıldı. Ağrı’dan getirilen simental cinsi dev dana, yapılan sıkı pazarlık sonucunda 17 bin 500 liraya alıcı buldu.

1 tonluk 'Paşa' 17 bin liraya alıcı buldu

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