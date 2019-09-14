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1 yaşındaki bebeğe bakıcı şiddeti

Mersin'de, bakıcıya bıraktığı 1 yaşındaki kızının vücudundaki morlukları görünce şüpheye kapılan baba, oyuncak araba içerisine yerleştirdiği ses kaydıyla şiddeti ortaya çıkardı.

DHA | 14.09.2019 - 12:03..
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Mersin'de güzellik merkezi çalışanı Alper Erdemil (29) ile eşi Fatma Erdemil (27), yaklaşık bir ay önce, kızlarına bakması için N.K. isimli kadınla anlaştı.

MORLUKLARI FARK ETTİ

Her sabah Öykü'yü N.K.'nin evine bırakıp, iş çıkışı alan anne-baba, kısa süre sonra küçük kızın vücudunda morluklar olduğunu fark etti. Morlukların nedenini sordukları bakıcıdan, "Kızımız yürümeyi yeni öğreniyor." yanıtı alan çift, Öykü'nün şiddet gördüğünden şüphelendi. Kızını almak için gittiği bir akşam bakıcının evinden bağırma sesleri geldiğini duyan baba, internetten aldığı ses kayıt cihazını Öykü'nün oyuncak arabasına yerleştirdi.

1 yaşındaki bebeğe bakıcı şiddeti

SES KAYDINDA HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI

Baba Erdemil, ertesi sabah kızını, oyuncak arabasıyla birlikte bakıcıya teslim etti. Aynı günün akşamında dinlediği ses kaydında bakıcı N.K.'nın Öykü'ye, "Kes sesini, seni öldürürüm. Sus, sesini kes, yat. Sus artık yeter, sabrım kalmadı." şeklindeki şiddet sözlerini duyan anne ve baba hemen savcılığa giderek, şikayetçi oldu.

1 yaşındaki bebeğe bakıcı şiddeti

"KAYITLARI DİNLEDİĞİMİZDE KANIMIZ DONDU"

Baba Alper Erdemil yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Çocuğu bakıcıdan almaya gittiğim de zile basmadan önce, evin içerisinden bağırma sesleri geldiğini duydum. Bu durumu eşimle paylaştım. İnternet üzerinden ses kayıt cihazı sipariş ettim. 'Cihazı nasıl kullanabilirim?' diye düşünürken, kızım oyuncak sepetinin içerisinden arabayı alıp elinden sallamaya başladı. Biraz incelediğimde cihazı yerleştirmek için çok uygun bir oyuncak olduğunu tespit ettim. Vidaları sökerek, cihazı yerleştirdim ve sabitledim. Kızımla birlikte bakıcının evine gönderdim. Akşam kızımla birlikte oyuncağı teslim aldım. Kayıtları dinlediğimizde kanımız dondu. Çocuğumuza uygulanan şiddeti farkettik. Hiç şefkat görmediğini, sürekli bağırıldığını, hakaret ve küfür edildiğini tespit ettik. Savcılığa gereken şikayetlerde bulunduk. İfadelerimizi verdik, olayı yargıya taşıdık."

1 yaşındaki bebeğe bakıcı şiddeti


"DURUP DURUP AĞLIYORUM"

Sinirlerinin bozulduğunu ve ağlama nöbetleri geçirdiğini ifade ederek, N.K.'nin hak ettiği cezayı almasını isteyen anne Fatma Erdemil ise "13 saatlik ses kaydı olduğu için 'acaba'larla yaklaştık. Kayıtlarda, çocuğuma kahvaltı yaptırmak istiyor. Çocuğum diş çıkarma aşamasında olduğu için çok fazla bir şey yemiyor. 'Bu yemeği yiyeceksin, yemezsen seni öldürürüm. Allah'ın cezası' gibi sözler duydum, çok kötü oldum. Psikolojik olarak çok yıprandık. Hala çok kötüyüm. Durup durup ağlıyorum. Adalette bir ses kaydı var, ne kadar geçerli olur bilmiyoruz ama bu kayıt normal bir kayıt değil. Kadının çocuğuma vurduğu, şiddet uyguladığı, sözlü ve fiziksel şiddetinin kaydı var. Kadının hak ettiği cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.

1 yaşındaki bebeğe bakıcı şiddeti

Ailenin şikayeti üzerine Cumhuriyet savcılığı, bakıcı N.K. hakkında soruşturma başlattı.

1 yaşındaki bebeğe bakıcı şiddeti

1 yaşındaki bebeğe bakıcı şiddeti

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