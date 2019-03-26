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1 yılda 150 kitap okuyan Suriyeli çocuğa ödül verildi

Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen, okumasına karşı çıkan babasına direnerek eğitimine devam eden 12 yaşındaki Muhammed Hamis, bir yılda 150 kitap okuyarak "Sıradışı Okur" ödülünü kazandı.

AA | 26.03.2019 - 14:16..
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kütüphaneler Haftası dolayısıyla verdiği "Sıradışı Okur" ödülünü almaya hak kazanan Suriyeli Muhammed Hamis, kitaplara olan düşkünlüğünü ve kütüphane sevgisini anlattı.

Kilis Hacı Mehmet ve Nimet Erman Zeytçioğlu Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Muhammed Hamis, Suriyeli Türkmen bir ailenin dört çocuğundan en büyüğü olduğunu belirterek, ailesi ile 5 yıl önce Suriye'nin Halep şehrinden savaştan kaçarak geldiğini ve Kilis'e yerleştiklerini söyledi.

AİLESİ OKUMASINI İSTEMEDİ AMA O DİRETTİ

Okula başladığı ilk günden beri kitap okumayı çok sevdiğini, bunun derslerine büyük katkı sağladığını belirten Hamis, ailesinin eğitimine devam etmesini istemediğini, babasını ikna ederek okula gittiğini ifade etti. Muhammed Hamis, "Babam beni okula göndermeyecekti, çalıştıracaktı. Okuyacağım dedim, inat ettim. Babam direnmem üzerine beni okula gönderdi. Okulda derece almak için çok çalıştım. Çalışmama değdi ve derslerim çok iyi. Babam benim başarımı sonradan fark etti." diye konuştu.

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KAYIT OLDU, İLK KİTABI 3 GÜNDE BİTİRDİ

Üç yıl önce arkadaşlarından Kilis Çocuk Kütüphanesi'ni duyduğunu, merakı üzerine kütüphaneye giderek kayıt olduğunu belirten Hamis, "Kütüphaneye ilk girdiğimde, kalbim küt küt atmaya başladı. İçimde güzel bir heyecan vardı. Kütüphanede bana çok yardımcı oldular. Nasıl üye olacağımı anlattılar. İlk başta bir kitap hakkı verdiler. Kitabı 3 günde bitirdim. Genelde kalın kitaplar okumaya çalışıyorum. Ondan sonra 3 kitap alma hakkı verdiler ve bu 3 kitabı 10 günde okudum, geri getirdim. Yaklaşık ayda 10, 12 okuyorum. Değişiyor kitapların kalınlığına göre ama yılda ortalama 100, 150 kitap okuyorum. Her türlü kitabı okuyorum. İçinde bilgi olsun yeter. Büyüdüğümde bana lazım olacak bilgileri bana sağlasın. Kütüphane benim arkadaşım oldu. Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum." dedi.

1 yılda 150 kitap okuyan Suriyeli çocuğa ödül verildi

"İNTERNET BAĞIMLISI OLMASINLAR, KÜTÜPHANEYE GELSİNLER"

Sosyal medya ve interneti çoğunlukla ödevlerini yapmak için kullandığını dile getiren Hamis, yaşıtlarına sosyal medya bağımlısı olmamaları, bunun yerine kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Okuldan arta kalan zamanlarında Kilis'teki Suriyeli çocuklara Türkçe öğreten Hamis, "Kütüphaneden kitap almayı seviyorum. Bedava dururken, niye kitapçıdan alayım? 15 günde okur veririm. Çocuklar, gençler, internet bağımlısı olacaklarına, kahvehanede oturacaklarına, kütüphaneye gelsinler ve bilgi edinsinler. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

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