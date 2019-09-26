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1 yıldır kayıp olan Ecem'in Adli Tıp raporu açıklandı

Kocaeli'de 2018 yılında kaybolduktan sonra ormanlık alanda cesedi bulunan Ecem Balcı'nın Adli Tıp raporunda boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

İHA | 26.09.2019 - 09:21..
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5 Ocak 2018 tarihinde 17 yaşındaki Ecem Balcı ortadan kaybolunca ailesi durumu hemen polise bildirdi. Polis ise arama çalışmalarına başladı.

SORUŞTUMA DERİNLEŞTİ GÖZALTILAR ARTTI

Balcı'nın annesi Esra Cömert, kızının bir not bırakarak intihar ettiğini açıklayınca polisler soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler takibin ardından Ecem’in annesinin arkadaşı olan Süleyman K. ve akrabalarını gözaltına aldı.

CESET GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Süleyman K.’nin emniyette verdiği ifadesinde Ecem’in gömülü olduğu yeri itiraf etmesinin ardından, Ecem’in cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu.

Cesedin bulunmasının ardından Süleyman K., Ecem’i öldürüp gömdüğünü itiraf ettikten sonra, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 yıldır kayıp olan Ecem'in Adli Tıp raporu açıklandı

ÖLDÜRME ŞEKLİ BELİRLENDİ

Duruşmada Süleyman K., Ecem'i öldürdüğünü reddetti. Ancak mahkemece talep edilen Adli Tıp raporunda Ecem’in öldürülme şekli belirlendi.

BOYUN VE GÖĞSÜ SIKILDI

Söz konusu raporda, Süleyman K.’nin emniyette verdiği iddia edilen ifadede belirttiği gibi Ecem’in ölümünün boyun ve göğsünü sıkmaya bağlı olarak nefes almaması sonrası meydana geldiği tespit edildi.

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