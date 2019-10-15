10 Adıyamanlı Şair, memleketinde şiir severlerle buluştu

Türkiye’nin dört bir yanında kitap konulu etkinlikleri duyunca çok seviniyorum. Gönülden kutladığım bir etkinliğe bu kez yine kitaplar vesilesi ile tanıştığım bir arkadaşım önayak oldu. Dün, (13 Ekim) 19.00’da başlayan “Adıyamanlı Şairlerle Şiir Dinletisi” etkinliğine şiir severler büyük ilgi gösterdi…

Aslında bu bir araya getirilmiş Hayatımız Kitap Grubu’nun sekizinci etkinliği! Kendisi de çiçeği burnunda bir yazar olan Yakup Tosun’un öncülüğünde Ocak ayında bir araya gelen bu grup, sadece 10 aydır faal olmasına rağmen bunca etkinliğe imza atmış ve belediyenin de gönlünü kazanmış; ne güzel!

ADIYAMANLI ESKİ ŞAİRLERİN ŞİİRLERİ OKUNDU

Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve büyük bir ilgili ile karşılanan şiir dinletisi etkinliğine, şiir sever vatandaşların yanında, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış da katıldı.

Etkinlik programı, Hayatımız Kitap Grubu hakkında kısa bir bilgi ile açıldı. Ardından Adıyamanları eski şairlerin hayat hikâyeleri ve şiirleri okundu. Bu öylesine vefalı bir başlangıç ki, ruhları eminim daha rahat…

(Şemsettin Ağar ve oğlu Mehmet Refik Ağar)

Adıyamanlı şairler Fahri Berk, Karim Baydak, Kays Mahfi, Nazan Taştan Yapıcı, Fahrettin Çelik, Murat Kayış, Zübeyir Haras, Fadlı Doğan, Şemsettin Ağar ve Gökhan Serter etkinliğe fon müziği eşliğinde seslendirdiği şiirlerle katıldı. Davetlilerden büyük beğeni toplayan performansları ile çok sevildiler. Sahneye çıkan son şair Şemsettin Ağar'ın bir de sürprizi vardı. Kendisi şiirini okurken oğlu Mehmet Refik de ona sazı ve türküsüyle eşlik etti. Bu düet, programın en renkli anıydı…

BARIŞ PINARI HAREKATI ELBETTE UNUTULMADI

Şiirlerden sonra program bitiminde sahneye Belediye Başkanı Kılınç çıktı. Kılınç, Suriye’de gerçekleştirilen Barış Harekatı’nı unutmadı. Şu cümleler ile iyi dualarını iletti:

“Ecdadımız yüz yıllar boyunca dünyayı adaletle yönetti ve hiçbir zaman vicdanı elden bırakmadı. İslam coğrafyasına uzun yılar hamilik yapan ve hep takdire şayan hizmetlere imza atan ecdadımız gibi bugün kahraman ordumuzun başlatmış olduğu ‘Barış Pınarı Harekatı'nın da zaferle sonlanmasını ve bununla birlikte Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli bir bölgenin oluşmasını yüce Allah'tan diliyoruz. Rabbim inşallah kahraman ordumuzu muzaffer edecektir. Dua ve desteklerimiz Mehmetçiklerimizle beraber olsun inşallah!”

SANATÇILARA PLAKET İLE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Kılınç, kendilerine güzel bir gece yaşatan Adıyamanlı şairlere teşekkür ederken, “Bu akşam çok güzel şiirler dinledik. Şairlerimizin hepsi de harika yorumladılar. Hepsini tek tek kutluyorum” dedi. Ayrıca bir de performanslarından sebep plaket takdim etti…

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Damla Karakuş

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