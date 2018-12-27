Eskişehir'de emniyetten uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerinin sabaha karşı düzenlediği uyuşturucu operasyonuna, aralarında Özel Harekat Şubesi ekiplerinin de bulunduğu 160 polis katıldı.

33 KİŞİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında, 10 eve baskın yapıldı. Özel eğitimli narkotik köpeği ile drone da kullanılan operasyonda 11'i satıcı, 22'si içici olan 33 kişi yakalandı.

ÇEŞİTLİ UYUŞTUCULAR VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde ve bahçelerinde yapılan aramalarda 109,76 gram skunk, 9,62 gram esrar, 6,39 gram eroin maddesi ile 33 ecstasy, 24,5 subaxone, 3,5 metadon hap ve 2 pompalı tüfek, 25 fişek, 2 kurusıkı ve 3 şarjör ele geçirildi.

UYUŞTURUCU KULLANANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI

Şüphelilerden 22'si, 'uyuşturucu madde kullanmak'tan haklarında yasal işlem yapılıp, serbest bırakılırken, 3 kişi de ifadeleri alındıktan sonra serbest kaldı.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin ise sorgularının ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilecekleri belirtildi