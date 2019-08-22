10 bilinmeyen yönüyle Ray Bradbury

Amerikalı bilimkurgu, fantezi ve korku yazarı Ray Bradbury’in bugün 99. Doğum günü. Engel tanımayan hayal dünyasına sahip olan Bradbury, küçük yaştan itibaren kütüphaneye, kitaplara ve yazmaya karşı özel ilgi duymuştu. Nereye giderse gitsin öğreneceği ilk şey kütüphanenin nerede olduğuydu. Ancak kütüphaneye olan ilgisi okula karşı yoktu. Hatta okulun insanların hayal dünyasını körelten ve küçülten yerler olduğunu savunuyordu. Edebiyat dünyasına neredeyse her alanda çokça eserler veren Bradbury’in en bilindik romanı “Fahrenheit 451” bütün dünyada büyük ses getirdi. “kitap yakmaktan daha büyük bir suç varsa o da onları okumamaktır.” sözü bana göre kitabın en etkileyici yeriydi. Şimdi gelin bakalım Bradbury 10 bilinmeyen yönüyle hayatını nasıl şekillendirmiş?

Ray Bradbury hakkında bilmeniz gereken 10 gerçek

1-Birçoğunun gençken ilk işi, getir götür yapmak, bir dükkânda çırak olarak çalışmak veya buna benzer küçük işlerdi. Ray Bradbury, 14 yaşındayken George Burns ve Gracie Allen’ın radyo programında yazarlık işi buldu. O günlerini söyle anlatmıştı:

“Figueroa Tiyatrosu önündeki Figueroa Caddesi’ne gittim.” dedi Bradbury. “Tiyatronun hemen önünde George Burns’ü gördüm. Gidip ona dedim ki: ‘Bay Burns, bu gece yayınınız var değil mi?’ O da ‘Evet.’ dedi. ‘Seyirciniz yok, değil mi?’ dedim. ‘Hayır.’ dedi. ‘Beni içeri alıp seyirciniz olmama izin verir misiniz?’ dedim. Böylelikle, beni içeri aldı ve ön sıraya oturttu. Perde kalktı, Burns ve Allen’ın seyircisiydim artık. Yayın için her Çarşamba tiyatroya gittim ve şovlar yazıp George Burns’e verdim. Sadece birini kullandılar – ama kullandılar, şovun son kısmında kullandılar.”





2-22 yaşına geldiğinde Bradbury ilk defa bir kıza ilgi duydu. Bu kız kitapçıda tezgâhtar olarak çalışan Maggie’di ve Maggie, Ray’in trençkotundan dolayı onu kitap hırsızı olarak gördü. Ancak gerçeği kısa sürede fark etti. Bu tanışma 56 yıl süren bir evlilik ve dört çocukla neticelendi. Maggie, Ray Bradbury’nin flört ettiği tek kadındı. 1940lar için oldukça sıra dışı sayılan bir şekilde yaşadılar: Bradbury evde oturup kitap yazdı Maggie tam zamanlı bir işte çalıştı.

3-16 yaşında şahit olduğu bir trafik kazası onu derinden etkiledi ve uzun süre kendine gelemedi. Bu kaza Bradbury’in hayatı boyunca ehliyet almamasına ve trafikten uzak durmasına sebep oldu. 1996 yılında Playboy Dergisi ile yaptığı bir röportajda şunları söyledi:

“Bir kazada altı kişinin fena bir şekilde can verdiğini gördüm. Eve ağaçlara ve duvarlara tutunarak yürüyebildim. Tekrar normal hayatıma dönebilmem aylarımı aldı. Bu yüzden araba kullanmıyorum. Ancak benim araba kullanıp kullanmamın bir önemi yok. Otomobiller toplumumuzun en tehlikeli silahlarıdır, savaşlardan daha çok insan öldürürler.”





4-Bradbury, hayal dünyasının sınırlarının olmamasının bir diğer göstergesi de bilgisayara olan tutumuydu. Bilgisayarın yeteri kadar hızlı olmadığını düşündü, sadece bir kandırmacadan ibaret olarak gördü ve hiç hoşlanmadı. Bu konuyla ilgili şöyle bir açıklamada bulundu:

“Size bir soru yazıyorlar, siz de bir cevap yazıyorsunuz. Bu otuz sene öncesinin işi. Neden telefonda ya da televizyonda yapmıyorsunuz bu işi? Bu ikisi çok daha hızlı. Bu kadar geri kalmış bir şey için neden bu kadar heyecanlı insanlar?”





5-1947’de Mademoiselle adlı dergide bir editör Bradbury’nin kısa öyküsü Homecoming‘i okudu ve öyküyü paylaşmaya karar verdi. Bradbury 1947’nin O. Henry Prize Stories’inde kendine bir yer edindi. Peki dergiye gelen onca öykü arasından Bradbury’nin öyküsünü seçip yayınlamaya karar veren editör kimdi dersiniz? Truman Capote.

6-Bradbury’nin bir süre yasaklanan en ünlü kitabı Fahrenheit 451’ı yazması sadece 9 gün sürdü ve yazar kitabı UCLA kütüphanesinin bodrumunda kiraladığı bir daktilo ile yazdı.

7-Fahrenheit 451’i UCLA’da yazmış olsa da burada okumuyordu ve aslında yazar yükseköğretime de inanmıyordu ve diyordu ki,

“Ben kütüphanelere inanıyorum çünkü çoğu öğrencinin parası yok. Liseden mezun olduğumda Buhran zamanıydı ve hiç paramız yoktu. Üniversiteye gidemedim, bu yüzden on yıl boyunca haftanın üç günü kütüphaneye gittim.”





8-Bradbury, Walt Disney ile Los Angeles Valisi olması için ona ısrar edecek ve Epcot’taki Spaceship Earth turuna katkıda bulunacak kadar çok iyi arkadaşlardı. Disney parklarının da büyük hayranıydı. Bu konuyla ilgili duygularını şu şekilde dile getirmişti:

“Dünyadaki herkes bu parkın kapılarına gelecek. Neden? Çünkü geleceğin dünyasını görmek istiyorlar. Daha iyi insanlar nasıl yapılır görmek istiyorlar. Olay bundan ibaret. Kinikler çoktan burada ve birbirlerini korkutuyorlar. Disney’in yaptığı dünyaya bizi mutlu edecek şeyleri yapmanın alternatif yolları olduğunu göstermek. Disneyland ve Disney World’ün birkaç konseptini kullanabilirsek dünya çok daha iyi bir yer olabilir.”





9-Yazar öldüğünde küllerinin Mars’a götürülmesini istemişti. Daha sonra fikrini değiştirerek sevenlerinin ziyaret edebileceği bir yer olmasını ve üzerinde kitaplarının isimlerinin yer alacağı kendi mezar taşını kendi tasarlamak istemişti. Son bir dokunuş olarak da mezarlığında bir tabelada şunun yazmasını istemişti: “Buraya Karahindiba koyun.” Ancak sonunda çok daha sade bir şeye karar kılmıştı. Oldukça kibar bir mezartaşı ve üzerinde de “Fahrenheit 451’in Yazarı” yazıyor sadece. Los Angeles’da Westwood Memorial Park’ında gömülü olan yazarı ziyaret edecek olursanız karahindiba götürmeyi unutmayın.

10-yazarın 2012’de yaşamını kaybetmesinden 2 ay sonra Mars’a bir gezici uzay aracı indirildi ve bir anma töreniyle uzay aracının indiği bölgeye “ Bradbury Landing” ( Bradbury İniş Bölgesi) adı verildi.

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Sonay Karaman

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