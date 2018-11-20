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10 bin kişilik yurtta öğrenci alımına başlandı

Türkiye'nin tek seferde yapılan ve en büyük yurt projesi olduğu belirtilen 10 bin kişilik Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nda öğrenci alımı başladı.

Haber Merkezi | 20.11.2018 - 09:08..
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Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yapımı kısa süre önce tamamlanan, iç ve çevre düzenlemesi yapılan 10 bin kişilik Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nun ilk 5 bin kişilik bölümüne öğrenci kabul edilmeye başlandı.

10 bin kişilik yurtta öğrenci alımına başlandı

"ÇOK MUTLUYUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Valisi Salih Ayhan, 5 yıldızlı otel konforundaki yurtlara öğrenci alımına 19 Kasım'da başlanacağını müjdelediklerini anımsatarak "Belirtmiş olduğumuz tarihte öğrencileri misafir etmeye başladığımız için çok mutluyuz. Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerimizin bir süredir merakla beklediği güne bugün hep birlikte şahit olduk" ifadelerini kullandı.

10 bin kişilik yurtta öğrenci alımına başlandı

1 YILDA HAZIR HALE GELDİ

Sivas İl Özel İdaresi tarafından Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesine yapılan ve 8 bloktan oluşan yurt, kente okumaya gelen öğrencilerin barınma ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak.

310 bin metrekare alana yapılan, 4 sosyal tesis, 1 yaşam merkezi, 2 açık fitness alanı, 4'ü açık 6 basketbol sahası, 2 kapalı tenis kortunu bünyesinde barındıran proje yaklaşık 1 yıl içerisinde tamamlandı.

10 bin kişilik yurtta öğrenci alımına başlandı

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