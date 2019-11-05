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10 bin lirasını çöpe attığını fark edince peşine düştü

Fethiye ilçesinde, 10 bin lirayı çöpe attığını 2 saat sonra fark eden Mehmet Erkoç, izini sürdüğü çöp kamyonunu depolama tesisine varmadan durdurarak parasına geri kavuştu.

İHA | 05.11.2019 - 11:33..
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Muğla’nın Fethiye ilçesi Babataşı Mahallesi'nde akşam saat 20.00 sıralarında evindeki çöpleri çıkartan Mehmet Erkoç, içerisinde bankadan yeni çektiği 10 bin liranın bulunduğu poşeti de diğer çöplerle birlikte konteynere attı.

BELEDİYEDEN YARDIM İSTEDİ

2 saat sonra yaptığı yanlışın farkına varan Erkoç, belediyeye giderek zabıtadan yardım istedi. Mahallede görevli çöp toplama ekibine ulaşan zabıta ekipleri, aracı şehrin dışındaki çöp depolama alanına ulaşamadan durdurdu.

Çöpe attığı 10 bin lirayı dedektif gibi iz sürerek buldu -1

25 DAKİKA İLE KURTULDU

Çöp depolama alanına 25 dakikalık mesafede durdurulan kamyon, Fethiye Belediyesi Hayvan Pazarı'na getirildi. Açık alana dökülen çöpleri zabıta ve temizlik işleri ekiplerinin yardımıyla karıştıran Mehmet Erkoç, yanlışlıkla konteynere attığı poşeti buldu. Olaydan saatler sonra 23.50 sıralarında bulunan poşette bulunan 10 bin lira, sayılarak sahibine teslim edildi.

Çöpe attığı 10 bin lirayı dedektif gibi iz sürerek buldu -2

Çöpe attığı 10 bin lirayı dedektif gibi iz sürerek buldu -3

Çöpe attığı 10 bin lirayı dedektif gibi iz sürerek buldu -4

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