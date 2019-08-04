10 bin yıl önce kediler Türkiye topraklarından yayıldı

Kedilerin 10 bin yıl önce bugünkü Türkiye topraklarından yayıldığı düşünülüyor.

Independent'te yer alan habere göre yapılan DNA analizleri kedilerin atalarının büyük ihtimalle buradan geldiğine ve ilk çiftçilerin bu hayvanları kemirgen hayvanlarla mücadelede kullandığına işaret ediyor.

M.Ö. 2500'DE KIBRIS, SON OLARAK MISIR

Dünyada yaygınlaşan tarım devriminden kediler de nasibini aldı ve M.Ö. 2500’de Kıbrıs’a ulaştı. Bundan sonraki birkaç yüzyıl içinde de insanlar aracılığıyla Bulgaristan ve Romanya’ya geçen kediler, daha sonra da Mısır’a yayıldı.

KEDİLERE SOYLULUK VE ZENGİNLİK İŞARETİ

Hayvanlar burada Mısırlılardan çok değer gördü; yerel halk kedilere soyluluk ve zenginlik işareti olarak önem verdi. Daha sonra popülerliği gittikçe artan Mısır kedilerini Romalılar ve Vikingler haşereyle mücadele amaçlı gemileriyle kendi ülkelerine taşıdı. Kediler bundan sonra tüm Afrika, Avrupa ve Asya’ya yayıldı.

AMERİKA'DA 93,5 MİLYON KEDİ VAR

Bu hayvanlar en son da Amerika’nın keşfiyle insanlar tarafından gemilerle okyanus ötesine taşındı. Bugün ABD’deki her üç evden birinde en az bir kedinin bulunduğu ve ülkedeki toplam kedi sayısının 93,5 milyon olduğu düşünülüyor.