İstanbul Küçükçekmece'de, marka saatlerinin satışı yaptığı bir dükkan ve kar maskeli ve silahlı hırsızlar tarafından soyuldu.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ SİLAHLA TEHDİT ETTİLER

Plakası öğrenilemeyen bir araçla saat dükkanına gelen 6 şahıstan 3'ü önce güvenlik görevlisini silah ile tehdit etti. Daha sonra deponun kapısını kıran 3 hırsız içeride bulunan 9 vitrindeki saatleri çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Küçükçekmece'de 10 dakikalık dükkan soygunu ViDEO



POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Güvenlik görevlisi bunun üzerine polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. Saatleri çalan hırsızlar her tarafta aranıyor.

''10 DAKİKALIK BİR SOYGUN YAPIP İÇERİYİ SOYMUŞLAR''

Daha sonra açıklamalarda bulunan şirket genel müdürü Ahmet İrfan Nalçacı, ''Sabaha karşı 04.00 sıralarında 5,6 kişi anladığım kadarıyla gece bekçimizden iki, üç tanesi gece bekçimizi ara devriyesinde silah tutmuşlar. Diğerleri de ana kapıyı zorla kırarak mağazaya girip, 10 dakikalık bir soygun yapıp içeriyi soymuşlar. Daha tespit edemedik olay yeri inceleme görevini bitirdikten sonra sayım işlemine geçeceğiz. Şu anda bir tahmin yapamıyoruz. Fotoğrafları çekildi, kayıtları yapıldı, kamera kayıtlarına bakıldı. Toplam ben 9 vitrin saydım kırılıp, boşaltılan dediğim gibi tespitten sonra rakamlarda belli olacaktır.” dedi.