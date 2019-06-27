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10 göçmenin öldüğü kazada minibüsün şoförü: Ehliyetim yok

Yunanistan'a gitmek isteyen göçmenleri taşıyan minibüs, dün Edirne'de kaza yaptı. Feci kazada 10 kişi yaşamını yitirirken gözaltına alınan minibüs sürücüsü, ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyledi.

DHA | 27.06.2019 - 14:55..
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İstanbul Aksaray'dan kapalı kasa bir minibüse tıka basa doldurulan hepsi yetişkin erkek 39 göçmen, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçişlerinin sağlanması için Edirne'nin Meriç ilçesine getirildi.

JANDARMA 'DUR' İHTARINA UYMADI

Dün sabaha karşı ilçeye varan minibüsün durumundan şüphelenen jandarma ekipleri, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, hızlanarak, yoluna devam etti. Yine ikazlara uymayıp kaçan minibüs sürücüsünü durdurabilmek için bu kez yola kapan atıldı. Aracın lastiklerinin patlatılırken, sürücü 700 metre daha kaçtı. Bir süre sonra minibüs, aşırı hız nedeniyle kavşakta kontrolden çıkıp, yol kenarındaki dükkana daldı. Ortalık savaş alanına dönerken minibüste bulunan 10 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı.

10 göçmenin öldüğü kazada minibüsün şoförü: Ehliyetim yok

KİMLİK BELİRLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yaralılar; Edirne, Uzunköprü ve Keşan'daki hastanelerde tedavi altına alınırken, ölenlerin cansız bedenleri ise Uzunköprü Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan minibüs sürücüsü Tayfun Ö., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yaşamanı yitiren Pakistan ve Hindistan uyruklu göçmenlerin, kimlik belirleme çalışmaları sürüyor.

CENAZELER ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEK

Edirne İl Göç İdaresi, göçmenlerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından büyükelçilik ve konsoloslukları ile temasa geçerek, ülkelerine gönderme işlemlerini başlatacak.

10 göçmenin öldüğü kazada minibüsün şoförü: Ehliyetim yok

YARALILARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Kazada yaralanan 29 kaçağın tedavilerinin de devam ettiği belirtildi. Yaralılardan 5'inin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

"EHLİYETİM YOKTU O YÜZDEN KAÇTIM"

Bu arada polisteki sorgusu süren minibüs sürücüsü Tayfun Ö.'nün ilk ifadesinde, taşıdığı göçmenleri tanımadığını ve İstanbul Aksaray'da tanıştığı Arap uyruklu bir kişinin kendisine getirdiğini iddia etti. Tayfun Ö, "Jandarmanın 'dur' ihtarından ehliyetim olmadığı için kaçtım. Kaçarken de aracın kontrolünü kaybettim, kaza meydana geldi." dediği belirtildi. Tayfun Ö.nün, emniyetteki işlemlerinin ardından Uzunköprü ilçesinde adliyeye sevk edileceği bildirildi.

10 göçmenin öldüğü kazada minibüsün şoförü: Ehliyetim yok

2 HAFTALIĞINA ARAÇ KİRALAMA ŞİRKETİNE KİRALANDI

Öte yandan; kazanın duyulmasının ardından E.A. ile A.Ö. isimli şahıslar, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, minibüsün kendilerine ait olduğunu söyledi. E.A. ile A.Ö., araçlarını mayıs ayında 2 haftalığına araç kiralama şirketine kiraladıklarını; ancak sürenin dolmasına rağmen şirketin araçları kendilerine teslim etmediğini ve bir kez hesaplarına 1.000 TL yatırıldığını dile getirdi. E.A. ile A.Ö., araçlarını kiralayan şirket hakkında emniyette şikayette bulundu.

10 göçmenin öldüğü kazada minibüsün şoförü: Ehliyetim yok

SÜRÜCÜ, CEP TELEFONU HIRSIZLIĞINA KARIŞMIŞ

Minibüsü kullanan ve 10 kişinin ölümüne neden olan sürücü Tayfun Özdemir'in ise daha önce 2 kez cep telefonu hırsızlığı nedeniyle gözaltına alındığı ve hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

GÖÇMENLER PAKİSTANLI

Kazada yaşamını yitiren 10 kişinin de Pakistanlı olduğu öğrenildi. Uyrukları belirlenenlerin kimliklerinin tespit çalışmaları ise sürdürülüyor.

Yunanistan sınırındaki Edirne'nin Meriç ilçesi Artezyen Caddesi’nde

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