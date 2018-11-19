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10 gündür kayıp olan liseli Emine bulundu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 10 gündür kayıp olan Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Emine Kuru, polis ekipleri tarafından Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde bulundu.

DHA | 19.11.2018 - 15:41..
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Bayramiç ilçesi Tepecik Mahallesi'nde yaşayan Gönül-Zekeriya Kuru çiftinin kızları Anadolu Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Emine Kuru, geçtiğimiz 9 Kasım günü okuldan geldikten sonra evden dışarı çıktı. Akşam eve dönmeyince, anne Gönül Kuru telefonla aradığı kızının ağlamaklı sesini duyunca, eşiyle kızlarının kaçırıldığı şüphesiyle Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.

10 gündür kayıp olan liseli Emine bulundu

KEŞAN'DA BİR EVDE BULUNDU

Ailenin, Bayramiç Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmasının ardından harekete geçen polislerin sıkı takibi sonucu kayıp Emine Kuru'nun Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde olduğu tespit edildi.  Kayıp olan Emine Kuru, sabaha karşı Keşan ve Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ortak operasyonuyla O.Ç'ye ait bir evde bulundu.

10 gündür kayıp olan liseli Emine bulundu

AİLESİNİN YANINA GİTMEK İSTEMİYOR

Ev sahibi O.Ç ve Emine Kuru'yu kaçırdığı iddia edilen O.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O.Ç.'nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, Emine Kuru ile O.A., Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından O.A.'nın, Bayramiç Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, ailesinin yanına gitmek istemediği iddia edilen Emine Kuru'nun Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edileceği öğrenildi.

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