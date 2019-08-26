10 gündür kayıp şahsın evinde cesedi bulundu

Mudurnu ilçesine bağlı Kaygana Mahallesi’nde oturanlar, Kemal Akkuş’un (63) yalnız yaşadığı 2 katlı ahşap evinden gelen kötü kokular üzerine durumu polise haber verdi.

10 GÜNDÜR GÖRMEDİKLERİ KOMŞULARINI CESEDİ ÇIKTI

Yaklaşık 10 gündür mahalle sakinleri tarafından görülmeyen Akkuş’un evine giren polis ekipleri, yaşlı adamın kısmen bozulmuş cesediyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Akkuş'un 1 hafta, 10 gün önce ölmüş olabileceği belirlendi.

Akkuş’un cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından, ekipler tarafından evden çıkarılarak otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

