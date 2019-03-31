10 haneli köyde 3 muhtar adayı yarıştı

Bursa’nın Keles ilçesinin 1300 rakımlı Kirazlı Köyü'nde mahallî seçimler büyük bir heyecana sahne oldu. Kışın 35, yazın ise 60 kişinin ikamet ettiği köyde seçimler öncesi 3 kişi muhtarlık için adaylığını koydu.

SEÇİM ÇALIŞMALARINDA KIRICI OLMADILAR

52 seçmenin bugün sandık başına gittiği köyde seçim çalışmaları ve bugünkü oy kullanma işlemi huzur ve kardeşlik içinde sürdü. Üç muhtar adayı da okul olmadığı için köy konağında gelen seçmenleri karşıladı. Üç muhtar adayı da yanyana gelip, tüm Türkiye'yi birlik beraberlik mesajı verdiler. Seçim çalışmalarının kırıcı olmadan sürdüğünü belirten Muhtar Adayı Ahmet Memiş, "Ben zaten muhtardım. Yeniden aday oldum. Sandıktan çıkan sonuca saygı duyacağız. Güzel bir seçim dönemi geçti. Köyümüze ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.

BİRLİK, BERABERLİK VE KARDEŞLİK MESAJLARI

Diğer muhtar adayları Süleyman Aksungur ve Akif Demir de seçim sonucunun tartışılmayacağını kaydederek, "Yarın kaybeden de kazanacak, kazanan da kazanacak. Bizim köyümüzde huzur var. Birlik beraberlik ve kardeşlik var." dediler.

DELİ RAPORU ÇIKTI, ADAYLIKTAN DÜŞTÜ

Son ana kadar muhtar adaylığı gündemde olan Ali Durmuş da, "Deli raporum çıktı. Onun için adaylığımı son günlerde geriye çektim. Kırmızı kart gördüm. Ancak ben delilere de bu imkanın tanınmasını istiyorum." diye konuştu.

Uludağ'ın eteklerindeki çamla kaplı 10 haneli Kirazlı Köyü'nde sandık açıldığında kimin muhtar seçileceği merakla bekleniyor.