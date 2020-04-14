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Aynı iş yerinden iki kere hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Hatay’da girdiği iş yerinden 13 bin lira para çalıp güvenlik kamerasına "tekrar geleceğim" işareti yapan 15 yaşındaki şüpheli, aynı iş yerine girdikten sonra polis tarafından yakalandı.

İHA |
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Aynı iş yerinden iki kere hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir ayda 10 iş yerinden hırsızlık yapan 15 yaşındaki V.H., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan V.H., daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"KAMERALARA EL SALLAYARAK ÇIKTI"

Dükkan sahibi İhsan Albayrak, ”Bu şahıs benim iş yerime iki kez girdi. İlkinde 13 bin lira nakit paramı çaldı ve güvenlik kameralarına el sallayarak çıktı, tekrar geleceğim işareti yaptı. Aradan bir süre sonra sokağa çıkma yasağının olduğu günde yine iş yerine gelerek 500 lira çaldı. Artık dayanamaz oldum, yakalanmasından dolayı mutluyum" dedi.

Aynı iş yerinden iki kere hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

"RAHAT BİR NEFES ALDIK"

Aynı hırsızın birçok iş yerinden hırsızlık yaptığını söyleyen Albayrak, ”Bundan önceki şikayetlerimizin ardından, hırsızlık şube ekipleri tarafından yakalanarak mahkemeye çıkartıldı. Ancak yaşı itibariyle serbest bırakıldı. Bu çocuk tekrar hırsızlık yapmaya devam etti, ancak bu sefer yakalandı ve cezaevine kondu. Bizler de rahat bir nefes aldık.” dedi.

Aynı iş yerinden iki kere hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Aynı iş yerinden iki kere hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Aynı iş yerinden iki kere hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

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