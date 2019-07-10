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10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

DHA | 10.07.2019 - 08:54..
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın da aralarında bulunduğu 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis’e geldi.

Hazırlanan dosya, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na komisyonuna sevk edildi.

DOKUNULMAZLIKLARININ KALDIRILMASINI İSTEYEN MİLLETVEKİLLERİ

Dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edilen dosyada isimleri bulunan milletvekilleri şunlar:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ve MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt."

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