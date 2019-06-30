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10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

Zonguldak'ta ekiplerin baskını sonucu yakalanan 3 kişi, cezaevine gönderildi.

İHA | 30.06.2019 - 21:04..
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nebioğlu beldesi Yeniyurt Mahallesi bölgesinde kaçak Hint keneviri dikildiğinin öğrenilmesi üzerine bölgede operasyon düzenledi.

Havadan drone ile desteklenen operasyonda, 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda İ.A., S.A., E.Ö. ve S.K. isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

TABANCALAR DA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu öğrenilen 22 bin kök Hint kenevirini ise imha etti.

Gözaltındaki zanlılar, sorgu için jandarma karakoluna götürüldü.

10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

Burada ifadeleri alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çaycuma Adliyesi’ne sevk edildi.

10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alınan zanlılar, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Zanlılar, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

10 milyon liralık kenevir tarlasının zanlıları tutuklandı

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