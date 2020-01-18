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10 müzisyen önce kurşun yağmuruna tutuldu, sonra yakıldı

Meksika’da içinde müzisyenlerin bulunduğu bir kamyon, trafikte silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 10 müzisyenin yanmış cesedi ile karşılaştı.

DHA | 18.01.2020 - 16:39..
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Polis, Meksika’nın Guerrero eyaletinde yer alan Chilapa de Alvarez şehrinde 10 müzisyenin yanmış cesedini taşıyan bir kamyon buldu.

‘Sensation’ isimli yerli müzik grubu üyelerinin bulunduğu kamyon, performans sergiledikleri bir bölgeden dönerken trafikte silahlı kişilerce saldırıya uğradı.

10 müzisyen önce kurşun yağmuruna tutuldu, sonra yakıldı

HEPSİNİN YANMIŞ CESEDİ BULUNDU

Yerel saat ile 14:00 civarı düzenlenen saldırı sonrası olay yerine giden polis ekipleri kamyonun içinde 10 kişinin yanmış cesedi ile karşılaştı. Yetkililer, olayla ilgili inceleme bağlatıldığını açıkladı.

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