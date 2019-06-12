10 saniyede 10 bin TL'lik vurgun yaptı

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki bir cep telefonu mağazasının önüne gelen kimliği belirsiz şahıslar, ellerindeki taşla ve tekmelerle mağazanın camını kırdı.

10 SANİYEDE HIRSIZLIK

Daha sonra kırılan camı yerinden söken şahıslar, içeri girdi. Yaklaşık 10 saniye içerisinde mağazada bulunan yaklaşık 10 bin TL değerindeki 4 adet cep telefonu ve 1 adet dizüstü bilgisayarı alan şahıslar, daha sonra kırdıkları camdan dışarı çıktı. Plakası sökülmüş bir otomobile binen şahıslar, kayıplara karıştı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 10 saniyede 10 bin TL'lik vurgun İZLE

EVE BASKIN YAPILDI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İş yerinin güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, olayda kullanılan araç ile olaya karıştığı belirlenen T.K. (18), M.K. (18), E.E. (19) ve N.K. (15) adlı şahısların, Gebze Yenikent Mahallesi’nde Mutlukent’te günlük kiralık bir evde olduklarını tespit etti.

POLİSTEN KAÇARKEN AYAĞINI KIRDI

Tespitin ardından eve baskın düzenleyen polis ekipleri, kapıyı açan T.K. (18) ve N.K.'yi (15) gözaltına aldı. Bu sırada binadaki bağırışları duyarak dışarı çıkan polis ekipleri, baskın sırasında dördüncü kattan atlayarak kaçmak isteyen M.K.'yi (18) yaralı halde yerde buldu. Hastaneye kaldırılan ve topukları ile belinde kırık olduğu belirlenen M.K., ameliyatla tedavi altına alındı.

SON VURGUN 280 BİN TL'LİK OLDU

Gözaltına alınan şahısların yapılan incelemelerinde; hırsızlık olaylarını 7-8 kişilik bir ekiple yaptıkları, yakalanmamak için kendilerini gizlemek adına çeşitli tedbirler aldıkları belirlendi. Zanlıların incelemelerinde 1-30 Haziran tarihlerinde benzer şekilde Bursa’da bir telefon bayisinden 230 bin TL’lik, 3 Haziran tarihinde ise Tekirdağ’da 50 bin TL’lik telefon ve tablet çaldıklarını belirlendi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Şahısların yapılan sorgulamalarında tedavi altında olan yaralı M.K.’nin benzer suçlardan 23, N.K.’nin ise 10 kaydı olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden N.K., yaşı küçük olması nedeniyle Çocuk Büro ekiplerine teslim edilirken; T.K. ise Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Yaralı olan M.K.’nin de tedavisi sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

BİR FİRARİ HIRSIZ ARANIYOR

Hırsızlık olayına karışan ve 18 suç kaydı ile cezaevi firarisi olarak aranan E.E.'nin (19) yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.