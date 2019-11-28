10 yaşında çocuğun tırın altında kalma anı kameraya yansıdı

Kaza, ülkenin batısında yer alan Hasavyurt kentinde dün, meydana geldi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

10 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı VİDEO

FARK ETMEDİ İLERLEMEYE DEVAM ETTİ

10 yaşında olduğu öğrenilen çocuk, karşıdan karşıya geçmek için trafikteki araçların arasına giriyor.

Çocuk, bir tırın önünde durarak, diğer şeritten gelen araçların geçmesini bekliyor. Ancak bu sırada yükseklik nedeniyle çocuğun beklediğini görmeyen tır sürücüsü, trafikte ilerlemeye devam ediyor ve çocuk tırın altında kalıyor.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Daha sonra sürücünün, tırın altında kalan çocuğu fark edip, yardım etmek için aracından indiği ve çevredekilerin de yardım etmek için geldiği görülüyor.

Yetkililer, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.