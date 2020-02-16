10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar kamerada

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir pastanede çalışan, emekli Mehmet Genç (50), iş yerine ekmek almaya gelen 10 yaşındaki S.A.'ya cinsel istismarda bulundu.

EKMEK ALMAYA GİTMEK İSTEMEYİNCE AİLE ŞÜPHELENDİ

Aile son zamanlarda kızlarını ekmek almaya göndermekte zorlanınca, durumdan şüphelendi. Ailesinin konuştuğu S.A., pastane çalışanı Genç'in, kendisine istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine aile, polise giderek şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

Harekete geçen Ödemiş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Genç'i gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Mehmet Genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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O İĞRENÇ ANLAR

Bu arada, Mehmet Genç'in, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 14 Şubat günü iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Genç'in S.A.'ya sarılması yer aldı.