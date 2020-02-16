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10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar kamerada

İzmir'de pastaneye ekmek almaya giden 10 yaşındaki kız çocuğuna bir süredir cinsel istismarda bulunduğu belirlenen iş yeri çalışanı tutuklandı.

DHA | 16.02.2020 - 15:24..
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İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir pastanede çalışan, emekli Mehmet Genç (50), iş yerine ekmek almaya gelen 10 yaşındaki S.A.'ya cinsel istismarda bulundu.

EKMEK ALMAYA GİTMEK İSTEMEYİNCE AİLE ŞÜPHELENDİ

Aile son zamanlarda kızlarını ekmek almaya göndermekte zorlanınca, durumdan şüphelendi. Ailesinin konuştuğu S.A., pastane çalışanı Genç'in, kendisine istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine aile, polise giderek şikayetçi oldu.

10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar kamerada

TUTUKLANDI

Harekete geçen Ödemiş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Genç'i gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Mehmet Genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden kişi tutuklandı İZLE

O İĞRENÇ ANLAR

Bu arada, Mehmet Genç'in, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 14 Şubat günü iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Genç'in S.A.'ya sarılması yer aldı.

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