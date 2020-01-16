10 yaşındaki oğluna tır kullandıran babaya gözaltı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, 10 yaşındaki çocuğun tır kullanırken çekildiği görüntülerin sosyal medyaya paylaşılması üzerine, polis ekipleri harekete geçti.

OĞLUNA TIR KULLANDIRAN BABA GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda, oğluna tır kullandırdığı belirlenen 46 yaşındaki Hüseyin Akbayır, Ankara'da gözaltına alındı. Baba Akbayır, idari para cezasına çarptırıldıktan sonra serbest bırakıldı.

''GEÇMİŞTEKİ BİR OLAYI CANLANDIRMIŞLAR''

Emniyetteki işlemlerinin ardından çekildiği öğrenilen bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Akbayır, "Bir şey yapmadım. Geçmişteki bir olayı canlandırmışlar. Geçmişteki görüntüyü suikast olarak haberlere vermişler. Hürriyetimi kısıtlamaya çalışıyorlar. Fani dünyanın isyankar şoförüyüm." dedi.

Akbayır, sosyal medyadaki görüntülerin 1.5 yıl önce çekildiğini söyledi.



