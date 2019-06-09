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10 yıl sonra şehit sayıldı

Tunceli’de 2009 yılında nöbet tuttuğu kulübede ölü bulunan piyade er Murat Oktay Can, 10 yıl aradan sonra mahkeme kararıyla şehit ilan edildi.

İHA | 09.06.2019 - 15:38..
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Tunceli’nin Hozat ilçesinde 2009 yılında nöbet tuttuğu kulübede ölü bulunan ve intihar ettiği iddia edilen piyade er Murat Oktay Can, 8 Mart 2019 tarihinde idari mahkeme tarafından şehit ilan edildi.

MEVLİT OKUTTU

Acılı baba Şüpheli Ölümler ve Mağdurları Derneği Başkanı Oktay Can, oğlu şehit ilan edildiği için mevlit okuttu. Oktay Can, “Acımız çok büyük ama bir parça da olsa yüreğimize su serpildi. Ahdetmiştim. Çocuğumun şehitliğini aldığım zaman mevlit okutacaktım. O dilekleri de yerine getiriyoruz.” diye konuştu.

10 yıl sonra şehit sayıldı

"ACIMIZ BÜYÜK AMA YÜREĞİMİZE SU SERPİLDİ"

Süreci anlatan Can, “İdari mahkemede, görev şehidi sayılmasına karar verildi. Oradaki komutanlarının hatalı, kusurlu oldukları ortaya çıktı. Benim oğlum görev şehidi olarak ilan edildi. Acımız çok büyük ama bir parça da olsa yüreğimize su serpildi. Ahdetmiştim. Çocuğumun şehitliğini aldığım zaman mevlit okutacaktım. O dilekleri de yerine getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

10 yıl sonra şehit sayıldı

ASKERLER İÇİN DEVLET SİGORTASI TALEBİ

Şüpheli asker ölümleri için yasa çıkartılmasını talep ettiklerini dile getiren Oktay Can, “Askerde olan ve askere gideceklerin devlet sigortası altında olmalarını talep ediyoruz.” dedi.

10 yıl sonra şehit sayıldı

10 yıl sonra şehit sayıldı

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