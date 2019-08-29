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10 yıldır trafik ışığının olmadığı bölgede görev yapıyor

Sinop'ta vatandaşların sevgisini kazanan trafik polisi, 10 yıldır görevini severek yapıyor. Hatta yerinde olmadığı zamanlarda Sinoplular arayıp bilgi veriyor.

DHA | 29.08.2019 - 11:02..
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Sinop Valilik Meydan Kavşağı’nda görev yapan 20 yıllık polis memuru Halis Arslan (45), hem mesleğine olan sevgisi hem de çalışma azmiyle çevresinden ilgi görüyor, övgü topluyor.

10 YILDIR GÖREV YAPIYOR

Görev yaptığı kavşakta yayalara ve sürücülere trafikte yol gösteren Arslan, mesleğini çok sevdiğini ve elinden geldiğince en güzel şekilde yapmak için büyük çaba harcadığını söyledi. Evli ve 2 çocuk babası olan Arslan, 10 yıldır görev yaptığı kavşağın, kent merkezinin trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden biri olduğunu belirtti.

10 yıldır trafik ışığının olmadığı bölgede görev yapıyor

"KURALLARA UYUYORLAR"

Arslan, "Sinop özellikle yazın çok kabalalık oluyor. Görevimizi ifa etmeye çalışıyoruz. Sinop merkezde kalan vatandaşlarımız, nerede duracaklarını biliyorlar ama dışarıdan gelen vatandaşlarımız uyumlu bir şekilde devam ediyor. Trafik ışığımız yok ama ciddi anlamda bir trafik kazası yaşamadık. Trafik ışığı yok ama sürücüler trafikte hep birbirlerine karşı saygılıdır. Kurallara uyuyorlar, bu nedenle problem yaşamıyoruz." dedi.

10 yıldır trafik ışığının olmadığı bölgede görev yapıyor

"BENİ GÖRMEDİKLERİNDE ARIYORLAR"

Sürücü ve vatandaşlarla arasında güzel bir diyalog olduğunu anlatan Arslan, "Meslek hayatım boyunca hiçbir sıkıntı yaşamadım. Güzel anılarımız oluyor. Kent merkezinde insanlar beni tanıyorlar. Sinop küçük bir yer, herkes birbirini tanır. Burada görev yaptığımı biliyorlar, görmedikleri zaman arıyorlar. Tabii ki mutlu oluyorum. İşimi çok seviyorum. Sevince her şey güzel oluyor, zaman da güzel geçiyor. Mühim olan insanın isteyerek, severek işine gelmesi ve yapması. Önemli olan önce işini sevmek. Sevince zorlukları görmüyorsunuz." diye konuştu.

10 yıldır trafik ışığının olmadığı bölgede görev yapıyor

SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Sürücülere, trafik kurallarıyla ilgili uyarılarda da bulunan Arslan, "Bizim sürücülere mesajımız acele etmemeleri, hızlı sürmemelerini rica ediyoruz. Dikkatli bir şekilde araç kullanmaları ve gerektiği yerlerde mola vermelerini istiyoruz. Araç içinde tartışma yapılması doğru değil. Sürücünün dikkatini dağıtmamak için ne gerekiyorsa yapmalıyız." dedi.

10 yıldır trafik ışığının olmadığı bölgede görev yapıyor

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