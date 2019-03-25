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100 bin liralık hırsızlık iş yeri sahibini de şaşırttı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesine dadanan hırsızlar, bir iş yerinin bahçesinden 100 bin TL değerindeki 263 adet su sayacını aracın bagajına yükleyerek çaldılar.

İHA | 25.03.2019 - 15:42..
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16 Mart Cumartesi günü saat 17.30 sularında Ostim Sanayi Sitesinde meydana gelen olay an be an kameraya yansıdı. Çalışanlar görüntüleri izlediklerinde hırsızların rahat tavırları karşısında şaşkınlık yaşadı.

SİTENİN ALT KATINDAN GİRMİŞLER

Plakanın sahte olduğunu iddia eden iş yerinin genel müdürü Şeniz G., olayı şu şekilde anlattı:
“Pazartesi günü elemanlardan biri saat 11 gibi aşağı iniyor. Malzeme lazım olmuş, diğer binamızdan şirkete geliyor. Aşağının kapısını açtığı zaman sayaçların olmadığını fark ediyor. Yukarı çıkıp haber verince kamera kayıtlarına bakmak geliyor akıllarına. Cumartesi günü akşam 17.19 sıralarında sitenin alt katından giriş yapıyorlar. 17.30 gibi de araç, hemen yan binamızın önüne park ediyor ve içinden biri inip bizim kapımızın olduğu kısma geliyor.”

100 bin liralık hırsızlık güvenlik kamerasında VİDEO

100 bin liralık hırsızlık iş yeri sahibini de şaşırttı

SU SAYAÇLARININ YERİNİ BİLİYORLARDI

Hırsızların sayaçları kolayca bulduğunu belirten Şeniz G., “Sayaçların orada olduğunu biliyor gibi bir sürü kutuyu geçip onların yanına geliyor. Poşetleri kaldırıp içine bakıyor. İçinden bir tane sayaç alıp gidiyor ve arabadakine gösteriyor. Muhtemelen ‘para eder mi’ ya da ‘aradığın bu mu’ diye soruyor. Bizim görebildiğimiz kadarıyla arabada bir şoför, bir bagajda, bir de sayaçları tespit eden toplamda 3 kişi var” dedi.

“SANKİ BABASININ DÜKKANINDAN MAL ALIYOR”

Hırsızların rahat tavırları karşısında şaşkınlığa uğradıklarını ifade eden Şeniz G., “3 kişi kapının önüne kadar arabayı yanaştırıyorlar. O sırada sayacı tespit eden kişi ise bagaja oturuyor, ayaklarını aşağı sallıyor. Sanki babasının dükkanından mal almaya gelmiş gibi ayaklarını sallayarak yanaşıyor. Daha sonra hızlı bir şekilde sayaçları yüklüyor” dedi.

Hırsızın yüzünü göremediklerini belirten Şeniz G, hırsızların bunu çok profesyonelce ve rahatça yaptıklarını söyledi.  Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

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