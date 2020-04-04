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100 bin tatilcinin gittiği Bodrum'da koronadan ilk ölüm

Bodrum'a günde 12 bin araç, bir ayda 100 bin yazlıkçı akın ederken, İstanbul'dan gelen bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA |
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100 bin tatilcinin gittiği Bodrum'da koronadan ilk ölüm

Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin kapsamı genişletilirken tatilciler Bodrum'a akın etti. Başka ilde yaşayan ve yazın Bodrum'a gelen tatilciler, bu yıl erken gelmeye başladı. Yaklaşık 100 bin tatilcinin geldiği ilçede tedbirler arttırılmaya başlayınca ilçeye girişlerde azalma yaşandı. Bodrum'a giren tüm araçların ilçeye neden geldiği soruldu. İkinci konutlarına gelen vatandaşların kimlik bilgileri, telefon numaraları ve ev adresleri alındı.

100 bin tatilcinin gittiği Bodrum'da koronadan ilk ölüm

100 bin tatilcinin gittiği Bodrum'da koronadan ilk ölüm

BODRUM'DA 100 BİN TATİLCİ

Son bir ay içerisinde ise yaklaşık 75 bin ile 100 bin arasından yazlıkçının Bodrum'a geldiği öğrenildi. Mart ayı ilk iki haftasında günlük gelen yazlıkçı sayısının yaklaşık 2 bin olduğu, uygulamaların artmasıyla ve şehirlerarası yolculuğa getirilen kısıtlamayla bu sayının günlük 100 kişiye kadar düştüğü öğrenildi. Mart'ın ilk 2 haftası ile son iki haftası arasında Bodrum'a giren araç sayısında da yüzde 60 düşüş yaşandı. Günde 12 bin aracın geldiği ilçeye son 2 haftada gelen araç sayısı 5 bine kadar düştü.

100 bin tatilcinin gittiği Bodrum'da koronadan ilk ölüm

İSTANBUL'DAN GELEN BİR TATİLCİ, KORONADAN ÖLDÜ

100 bin tatilcinin Bodrum'a geldiğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Şuanda ilçemizde gezen, dolaşan yok. Ama yine de gelenler var. Alışveriş yapanların bir çoğunun araçlarının plakasının 34 yada 06 olduğunu görüyoruz. İstanbul'da 10 katlı apartmanda yaşamaktansa buradaki yazlığında rahat izole süresi geçirmek istiyorlar. Onlara da hak vermek istiyorum. Ancak İstanbul'dan buraya gelen bir kişi koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti. Temas olduğu kişiler olmuş olabilir. Bizim itirazımız bunlara. Salgın kontrol edilinceye kadar herkesin evinde kalmasını istiyorum. Bodrum, Kuşadası, Marmaris, Didim, Datça ve Fethiye hiçbir yere gitmiyor. Herkesin dikkatli olsun istiyorum” ifadelerini kullandı.

100 bin tatilcinin gittiği Bodrum'da koronadan ilk ölüm

100 bin tatilcinin gittiği Bodrum'da koronadan ilk ölüm

100 bin tatilcinin gittiği Bodrum'da koronadan ilk ölüm

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