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Bocce nedir

Bocce, demir bilyelerle oynanan bir oyun ve spor branşıdır.

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Bocce branşıyla 1991 yılında tanışan Türkiye'de, 2005'te kurulan "Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu"nu ile birlikte oyun bilinen bir spor kimliğine kavuşmuştur.

Dünyanın birçok bölgesinde oynandığı gibi, Balkanlar'da, Fransa, İtalya, Almanya ve Britanya gibi hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde oynanan bu oyunun kökeni hakkında ise kesin bilgiler bulunmamaktadır.

BOCCE NASIL OYNANIR?

Oyunun amacı ise attığınız ya da yuvarladığınız toplarınızın, hedef topa yakın olmasını başarmaktır.

Rakip toplarından hedef topa daha yakın olarak atılan her top için bir puan alınır ve 13 puan alan oyuncu maçın galibi olur.

Bocce nedir

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