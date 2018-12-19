100 Temel Eser uygulaması sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) 100 Temel Eser ile ilgili genelgeyi yürürlükten kaldırdı.

GELEN ŞİKAYETLER ÜZERİNE KALDIRILDI

Söz konusu kararda; öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerden gelen olumsuz bildirimler, konuyla ilgili akademik tespitler ile uygulamaya yönelik detaylı araştırma ve çalışmalar dikkate alındı.

Kararda, çeviri eserlerin içeriğine yönelik sorunlar ile yayınevlerinin, kamuoyunu yanıltıcı uygulamaları da etkili oldu.

GEREKÇE : LİSTEDE OLMAYAN ESERLERİN BASILMASI

Telif hakkı olmayan yayınevlerinin 100 Temel Eser'in baskısını yapması, MEB'in patentli logosu olmaksızın farklı tasarımlardaki "MEB Tavsiyeli 100 Temel Eser" logosunun kullanılması ve bu logoların listede olmayan eserlere de basılması kararın gerekçeleri arasında yer aldı.

ÖĞRETMENLERİN REHBERLİĞİNDE UYGULANACAK

Genelgenin yürürlükten kaldırılmasıyla, öğrencilerin bir eser listesiyle sınırlı kalmadan, öğretmenlerin rehberliğinde, Anayasa'ya, yasalara ve milli eğitimin temel amaçlarına ters düşmeyecek, milli ve insani değerlere saygılı, bütün eserlerden yararlandırılması hedefleniyor.

2005 YILINDA BAŞLAMIŞTI

100 Temel Eser uygulaması, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla, çocukluk ve ilk gençlik dönemi edebiyatı eserleri esas alınarak 2005 yılında hayata geçirilmişti.