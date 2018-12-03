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100 yaşında ölümcül ritimden kurtulup sağlığına kavuştu

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki ölümcül ritim bozukluğu hastası Ali Kurt, ablasyon tedavisiyle yeniden hayata tutundu.

İHA | 03.12.2018 - 15:11..
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Evde oturduğu esnada baygınlık geçiren ve ani kalp çarpıntıları olan 100 yaşındaki Ali Kurt’a, ölümcül ritm bozukluğu (Ventriküler Taşikardi) nedeniyle Uzm. Dr. İbrahim Kocaoğlu, Uzm. Dr. Mahmut Akpek ve Uzm. Dr. Nazmi İlker Bayrak öncülüğünde ablasyon (yakım) tedavisi uygulandı.

KISA SÜREDE İYİLEŞTİ

Hasta hakkında bilgi veren Uzm. Dr. İbrahim Kocaoğlu, “Hasta bize geldiğinde oldukça bitkindi. Hastalığının teşhisini koyup, yakınlarının da rızası alarak hastaya, kalp çarpıntısının yakılarak veya dondurularak tedavi edilme yöntemi olan ‘ablasyon’ tedavisini uyguladık. Bozdoğan ilçesinden gelen Ali Kurt, tedavi sonrası çok kısa bir sürede iyileşti ve sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.” dedi.

100 yaşında ölümcül ritimden kurtulup sağlığına kavuştu

TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI HASTASI OLABİLİR

Aydın ilinde her zaman kalp açısından ilkleri başardıklarını belirten Uzm. Dr. İbrahim Kocaoğlu, “Bu hasta Türkiye’nin belki de Dünya’nın en yaşlı hastası olmuştur. Önceden Aydın ilindeki hastalar kalp sorunları için 3 büyükşehre giderlerdi. Hastanemizde sunduğumuz bu hizmetlerimiz ile Aydın’daki hastalar artık kendi illerinde tedavi olup merkezimizden memnun olarak ayrılmaktadırlar.” diye konuştu.

Sağlığına Kavuşan 100 yaşındaki hasta Ali Kurt ise, “Doktorlarımıza çok teşekkür ederim. Önceden kalbim ağzıma geliyor gibi oluyordu. Bacaklarım çok ağrıyordu. Şimdi bu ağrılarım geçti. Hepsinden Allah razı olsun.” dedi.

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