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100 yaşındaki Yogi Kazım'dan koronadan korunma yöntemi

Hastalara uyguladığı yöntemlerle tanınan 100 yaşındaki adam,"Evde yapılacak olan sporla, insanların ciğer ve kalbi koronaya karşı dirençli hale gelecek." dedi.

DHA | 28.03.2020 - 09:14..
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Adana'da felçli ve omurilik problemleri yaşayan birçok hastaya şifa olan 100 yaşındaki Kazım Gürbüz, koronavirüs nedeniyle çiftliğinde kalarak önlem alıyor.

KORONADAN BEDEN VE RUH SAĞLIĞI KORUYACAK

Kimlik yaşının 100, beden yaşım 38 olduğunu belirten Gürbüz, "İnsanları koronavirüsten beden ve ruh sağlığı koruyacak. Bilim insanlarımız bu virüsün ciğerle ilgili olduğunu söylüyor. İnsanlar beden ve ruhlarını tanımadığı için ruh ve bedenlerini geliştiremiyor. Topluma göstereceğim hareketleri herkes evde yapsın, bu tekniğimle ciğer ve kalp kondisyonları gelişecek ve salgınlara karşı dirençli olacaklar." dedi.

"İLAÇ TEDAVİSİ YETERLİ OLMAYACAK"

Salgını yakından takip ettiği belirten Gürbüz, "Bilim insanları bu virüse karşı ilaç tedavisi geliştirmeye çalışıyor. İlaç tedavisi yeterli olmayacak, tıp bilimine saygım sonsuz ama Yogi Kazım'ın teknikleri bu hastalıklardan kurtulmada en büyük etken olacak. 1953 yılından beri benim çalışmalarımı bütün dünya yakından takip etti. Birçok devlet insanı ve kralla arkadaşlık yaptım, onların beden bakımlarını yaptım." dedi.

100 yaşındaki Yogi Kazım'dan koronadan korunma yöntemi

"ÜNLÜ FUTBOLCULAR DA YAKALANDI"

Dünyaca ünlü futbolcuların da koronavirüse yakalandığını belirten Gürbüz, "Bir örnek verelim, dünyaca ünlü futbolcular belli bir zamandan sonra yeteneklerini kaybediyor. O özelliklerini vücutları kapatıyor. Benim tekniğimle o kapanan özellikleri tekrar açılarak emirlerine veriliyor. Kanser diye iç organlarımın yarısı alındı; sağ ve sol böbrek bezlerim, pankerasımın yarısı, dalak ve safra kesem yok. Trafik kazası sonucu belim kırıldı, boyum 20 santim kısa." diyerek kendi tekniğine ait hareketleri uygulamalı olarak gösterdi.

100 yaşındaki Yogi Kazım'dan koronadan korunma yöntemi

BİRÇOK DEVLET BAŞKANI TARAFINDAN TANINIYOR

1968'de Suudi Arabistan Kralı İbn-i Suud, 1984 yılında Fildişi Sahilleri Cumhurbaşkanı Felix Houphouet ve tedavi ettiği birçok ünlü kişi tarafından tanınarak, kendisine yardımda bulunulduğunu belirtti.

100 yaşındaki Yogi Kazım'dan koronadan korunma yöntemi

100 yaşındaki Yogi Kazım'dan koronadan korunma yöntemi

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