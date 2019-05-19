100. yıl dönümünde 19 Mayıs’a dair

“Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da, Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıktı.”

Hepimiz ilkokuldan beri bu cümleyi ezbere biliyorduk. Bu Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcıydı ve 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilene dek sürdü. Kalbimizde ülkemiz için duyduğumuz sevginin derinliği büyük elbet. Bu hikâyenin de yaşanmışlığı işte o kadar derin.

Öyleyse 100. yılında Atatürk’ün “Bugün benim doğum günüm” dediği, daha sonra da gençlere “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak hediye ettiği bugünü, hazırlık hikâyesi, Atatürk’ün sözleri, ünlü şairlerin şiirleri ve kitaplarla analım mı?

19 Mayıs’ımızın 100. yılı kutlu olsun!

HAZIRLIK HİKÂYESİ

Atatürk, tüm hazırlıkları başlatmıştı. Artık yola çıkma zamanı gelmişti. 16 Mayıs sabahı Şişli’de bulunan evinden çıkarak Kız Kulesi önünde kendisini bekleyen Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkacaktı. Bir gün öncesinde kız kardeşi Makbule Hanım’dan akşama şöyle güzel bir sofra hazırlamasını istemişti. Sabah yola çıkacağını duyan anacığı Zübeyde Hanım ise fenalaşmıştı. Doktorlar çağırıldı, sabaha kadar annesini teselli etmek de kendisine düşmüştü. Belki en çok kendisinin ihtiyacı vardı; ama sabaha dek annesine moral verdi. Üçü de farkındaydı; anne oğulun, abi kardeşin birbirini son görüşü olabilirdi. Bu, kurtuluşun savaşıydı…

Peki ya daha da öncesine gidersek, Bandırma Vapuru nasıl hazırlanmıştı? O, hangi vapurdu?

28 Mayıs 1915’te, I. Dünya Savaşı tüm hararetiyle devam ediyordu. Bir Türk vapuru, Çanakkale Boğazı’ndaki mayınların arasından geçerek Marmara Denizi’ne çıkmayı başarmışken, İngiliz E-11 denizaltısının periskobundan Kaptan Nasmith’in görüş alanına takıldı. Tehlikeden habersiz Silivri açıklarında ilerleyen vapura engel olacaktı. Denizaltı, takip ettiği vapura yaklaştı ve atış sahasına girdiğinde Yüzbaşı Nasmith kararlı tavrıyla ateş emrini çoktan vermişti. Çanakkale’ye yardım götürmekte olan ve şimdi yavaş yavaş sulara gömülen vapur, Haliç’e taşındı ve tamir edildi. İşte o vapur, 16 Mayıs sabahı Samsun’a doğru yol alacak olan Bandırma vapuruydu.

Tarihten bir anekdot daha var…

16 Mayıs sabahı Atatürk ailesiyle vedalaşırken, vapurun kamarotu Hacı Tevfik Bey de 14 yaşındaki oğlu Nurettin ve karısını da yanına alarak limana ulaşmak için evden çıkmıştı. Nurettin, Atatürk’ü görmek için can atıyordu. Rıhtıma geldiklerinde annesi babasıyla vedalaştı ve sonra Hacı Tevfik Bey, oğlu ile sandala binerek kıyıdan uzaklaştı.

Nurettin, Bandırma’ya vardığında gördüğü Atatürk, ona adını sordu. Yıllar sonra Atatürk’ün kütüphanecisi olarak Nuri Ulusu adıyla karşılaşacağımız Nurettin, istediği gibi Atatürk ile tanışmış, babasını bırakmış, aynı sandalla kıyıya geri dönerken, Atatürk’ün kendisine söylediği şu söz kulaklarında tekrarlanıyordu:

“Bu ülke hepimizin; ama esas siz gençlerin! Mücadeleden yılmak yok. Tamam mı?”

100 yıl önceydi…

(Hikâye için Sunay Akın’a teşekkür ederim.)

19 MAYIS’I ANLATAN İKİ ÇOCUK KİTABI

19 Mayıs’ın 100. Yılına özel Martı Yayınları’ndan iki kitap seçtim. Çocuklara yazılmış; ama yetişkinleri de saracak iki kitap…

HER ÇOCUK BİRAZ ATATÜRK’TÜR

Bu kitap, okur çocuğa hitap ediyor ve diyor ki: “Artık içinde bir keşfe çıkma zamanı geldi”.

Her çocuğun içinde bir Atatürk barındırdığı mottosundan yola çıkan kitap, kitapta sürdürdüğü çalışmalarla, okurunun Atatürk ile olan benzer yönlerini keşfe çıkmasını sağlıyor. Atatürk’ün genlere emanet ettiği bu yurt içinde neden senin de tarihe geçecek bir başarın olmasın düşüncesinden yola çıkarak, ona çok çalışmasını öğütlüyor.

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R





UNUTULMAYAN SÖZLERİYLE ATATÜRK

Yazar Bahar Sarıkaya, bir öğretmen ve bir anne olarak yoğunlaştığı kitabında, Atatürk’ü anlamak için onun fikirlerini anlamak gerektiğinden yola çıkarak onun sözlerini, öğütlerini 19 Mayıs’ın 100. yılına özel derlemiş.

Bu kitapta, “Ben 19 Mayıs’ta doğdum” diyen Atatürk’ün, çocuklar, kadınlar, özgürlük ve bağımsızlık, eğitim, kültür, sanat, müzik ve spor ile ilgili söylediği tüm sözleri, çocukların günümüz diliyle anlayacağı bir yalınlıkta buluyoruz…

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

ATATÜRK’TEN SÖZLER

Atatürk’ü anlamak için onun söylediği sözlere, fikirlere bakmak gerektiğini söylediğimize göre buradan devam ederek, birkaç önemli sözüne yer verelim. Siz de en çok beğendiklerinizi benimle paylaşın, olur mu?

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- Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.

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- Biz Türkler, tüm tarihimiz boyunca bağımsızlık ve özgürlük timsali olmuş bir milletiz.

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- Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

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- Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.

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- Beni görmek demek ille yüzümü görmek değildir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız bu yeter.

ÜNLÜ ŞAİRLERDEN ŞİİRLER

NUTUK – TURGUT UYAR

...

İşte böylece efendiler!

Aşk istediler, verdim.

Ateş istediler, verdim.

Ekmek istediler, verdim,

Güldüler, yalan dediler, olmaz dediler.

Uğraştım sonunda en güzel boyalarla,

Önümüze bir bütün harita çıkardım...

Ben, Atatürk'üm öldüm - demiştim zaten -

İşte nutkumu da baştan sona okudum.

Öldüm; ama gözüm arkada değil,

Kitabım bir uzun bir güzel oldu.

Hem ne iyi ettim, ne iyi ettim de efendiler!

Sonunda "Ey Türk Gençliği” dedim.

BİR GEMİ YANAŞTI SAMSUN’A – CAHİT KÜLEBİ

Bir gemi yanaştı Samsun’a sabaha karşı,

Selam durdu kayığı, çaparası, takası,

Selam durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından, bir duman

Bir duman değil bu, memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan,

Demir değil

Sarılan ana yurda Kemal Paşa’nın kollarıydı.

…

ŞU SONSUZ KOŞU – CEYHUN ATIF KANSU

…

On Dokuz Mayıs’ın hür başına çelenk,

Kiraz mevsimi, gençlik ayı, gül ayı,

Bir bahar bahçesinde gönüller renk renk,

Şu sonsuz koşuya bak, sarmış yaylayı.

SAMSUN GÜZELLEMESİ – BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR

Diner dertleri her gözü yaşlının,

Samsun’da teselli sunar dalgalar,

Şavkı vurmuş gibi “O gün başlı”nın,

Yanar pırıl pırıl, yanar dalgalar.

…

Damla Karakuş

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