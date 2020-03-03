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Bilim adamı Grey: 1000 yaşına ulaşacak ilk insan aramızda

Yapılan araştırmalar da 1000 yaşını görecek kişinin şu an aramızda olabileceği açıklandı.

Haber Merkezi | 03.03.2020 - 09:39..
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Bilim dünyasının uzun süredir üstünde durduğu bir konuya hemen hemen açıklık getirildi.

Yaşlanmanın insan vücudu üzerindeki etkilerini durdurmak için çalışan İngiliz bilim adamı Dr. Aubrey de Grey, 1000 yaşına ulaşacak ilk insanın, muhtemelen şu anda hayatta olduğunu söyledi.

Bilim adamı Grey: 1000 yaşına ulaşacak ilk insan aramızda

YAŞLANMAYA KARŞI ARAŞTIRMA YAPIYOR

Dr. Aubtey de Grey, geçtiğimiz 20 yıl içinde yaşlanmaya karşı büyük ilerlemeler kaydedildiğini açıkladı.

Bu çalışmalara yönelik ilginin hiç olmadığı kadar arttığını belirten bilim adamı, yaşlanmanın durdurulmasının toplumda geniş çaplı bir devrime yol açacağını söyledi.

Bilim adamı Grey: 1000 yaşına ulaşacak ilk insan aramızda

ARAMIZDA OLABİLİR

1000 yaşına kadar yaşayacak ilk insanla ilgili sorulara Dr. Aubtey de Grey, “Muhtemelen çoktan doğdu ancak hepimiz bunun erken aşamada bir araştırma olduğunu biliyoruz. Bu nedenle herhangi bir zaman aralığı tahmini yapmak son derece spekülatif olur." dedi.

Bilim adamı Grey: 1000 yaşına ulaşacak ilk insan aramızda

UZUN ÖMÜRLÜ YAŞAMA

İnsanlığın, medeniyetin başlangıcından beri yaşlanmanın farkında olduğunu ve bunun üzerine düşündüğünü belirten Dr. de Grey, önümüzdeki birkaç yıl içinde teknoloji geliştikçe, politikacıların ve toplumun uzun yaşam konusunu daha fazla ciddiye alması gerektiğini savundu.

Grey, “Bu geçişin gerçekten çalkantılı olmasını önlemek için ekonominin küresel ölçekte yeniden yapılandırılması gerekiyor. Bu değişimde politikacıların önemi çok büyük." diye konuştu.

Bilim adamı Grey: 1000 yaşına ulaşacak ilk insan aramızda

BAĞIŞ ÇAĞRISINDA BULUNDU

Yaşlanma karşıtı araştırmaların önündeki en önemli engelin finansman eksikliği olduğunu belirten Dr. de Grey, “Bilimin izin verdiği ölçüde hızlı hareket etmek için yeterli kaynağa sahip olmamız gerekiyor. Bütçemiz biraz daha fazla olsaydı, en az iki kat daha hızlı gidebilirdik.” dedi.

İngiliz bilim adamı, yaşlanmayı durdurmaya yönelik araştırmalar yürütmek üzere 2009 yılında kurulan Kaliforniya merkezli SENS Araştırma Vakfı'na bağış yapma çağrısında bulundu.

Bilim adamı Grey: 1000 yaşına ulaşacak ilk insan aramızda

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