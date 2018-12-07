Bir haftada 32 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK); PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere, DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, 30 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında, PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Tunceli, Şanlıurfa ve Şırnak'ta yürütülen operasyonlara devam edildiği, 32 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Operasyonlarda 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlarda 12 piyade tüfeği, 1 tanksavar silahı, 2 bin 727 muhtelif hafif silah mühimmatı, 168 kilogram amonyum nitrat, 15 kilogram A-4 patlayıcı, 7,5 kilogram C-4 patlayıcı, 100 gram C-3 patlayıcı madde, 100 gram tahrip kalıbı, 3 el bombası, 7 muhtelif telsiz ele geçirildiği ve 6 el yapımı patlayıcı imha edildiği bildirildi. Teröristler tarafından kullanılan 39 silah mevzisi, sığınak ve deponun da kullanılmaz hale getirildiği ifade edildi.

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlarda ise 264 kilogram uyuşturucu, 900 litre kaçak akaryakıt, 19 bin 988 paket kaçak sigara, 20 muhtelif silah ve 6 kaçak cep telefonu ele geçirildiği kaydedildi.

FIRAT KALKANI HAREKÂTI

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekâtı'nda, TSK'nın desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun yoğun ve kararlı mücadelesi ile Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2015 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı vurgulandı. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama-temizleme çalışmalarının sürdürüldüğü, PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Menbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına devam edildiği bildirildi.

İDLİB BÖLGESİ

Açıklamada, TSK'nın, İdlib bölgesinde Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yaptığı hatırlatılarak, "Bu kapsamda TSK, bölgede çatışmaların sona erdirilerek huzur ve istikrar ortamının teminine yönelik faaliyetlerini, Astana'da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde istikrarın temini için, garantör ülkeler tarafından imzalanan 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir" denildi.

AFRİN'DE NORMALLEŞME ÇALIŞMALARI

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında da Afrin'de hayatın normale dönmesi çalışmalarına devam edildiği belirtilerek, "Harekâtın başlangıcından itibaren 4 bin 586 terörist etkisiz hale getirilmiştir. TSK, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlamakta, Afrin ve Tellef bölgelerinde tesis ettiği sahra fırınları vasıtasıyla bölgenin ekmek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktadır. Buna ilave olarak, Cenderis'te kurduğu TSK Acil Yardım Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti de sunulmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

'MÜNBİÇ'TE TÜRKİYE VE ABD BİRLİKLERİ MÜŞTEREK DEVRİYE İCRA ETTİ'

Açıklamada, Menbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, 2 Aralık 2018 tarihinde Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca icra edilen birleşik müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin ikincisinin tamamlandığı ifade edilerek, "TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç'te 3 Aralık 2018'de Müşterek Birleşik Devriye faaliyetlerinin 5'incisini icra etmiştir. Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen iş birliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir" denildi.