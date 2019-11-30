taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.749
Euro
6.336
Altın
1466.44
Borsa
106903.68
Gram Altın
271.107
Bitcoin
44544.88

Erzurum kara teslim oldu

Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, 20 santimetreyi bulacak.

İHA | 30.11.2019 - 17:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Erzurum'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili olmaya devam ediyor.

Palandöken Kayak Merkezi’nde yağan kar pistleri beyaza bürürken, hafta sonu kayak merkezine gelen Erzurumlular, kartopu oynayarak stres attılar.

METEOROLOJİ 20 CM'Yİ BULACAK DEDİ

Meteoroloji Bölge müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının gece yarısından itibaren etkisini artıracağını belirtirken, bölge illerde kar kalınlığının 20 santimetreyi bulmasının tahmin edildiğini dile getirdiler. Yetkililer ulaşımda yaşanabilecek aksamalar konusunda sürücüleri uyarırken, araçlarda zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda bilgilendirdiler.

Erzurum kara teslim oldu

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TWEET ATTI

Öte yandan Erzurum Atatürk Üniversitesi,"Meteoroloji pazar günü kar yağacağını 20 cm bildirdi" diyerek, Twitter hesabından yağışı duyurdu.

Erzurum kara teslim oldu

Palandöken’de pistler beyaza büründü - VİDEO

Palandöken’de kar coşkusu -2

Palandöken’de kar coşkusu -3

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mavi, başörtülü eleman konusunu reklamlarla kapattı

Mavi, başörtülü eleman konusunu reklamlarla kapattı

375
Bakan Turhan, garanti ödemelerinin ayrıntılarını açıkladı

Bakan Turhan, garanti ödemelerinin ayrıntılarını açıkladı

350
Rektörden öğretim üyesine: Haddini bil

Rektörden öğretim üyesine: Haddini bil

185
Uğur Dündar'dan Halk TV'ye: Hakkımı helal etmiyorum

Uğur Dündar'dan Halk TV'ye: Hakkımı helal etmiyorum

163
Ali Kılıç'ın paylaştığı fotoğraf CHP'lileri kızdırdı

Ali Kılıç'ın paylaştığı fotoğraf CHP'lileri kızdırdı

219
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'na övgüler

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'na övgüler

496
Koç'un İtalyanlarla 17 yıllık ortaklığı son buldu

Koç'un İtalyanlarla 17 yıllık ortaklığı son buldu

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir