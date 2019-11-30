Erzurum kara teslim oldu

Erzurum'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili olmaya devam ediyor.

Palandöken Kayak Merkezi’nde yağan kar pistleri beyaza bürürken, hafta sonu kayak merkezine gelen Erzurumlular, kartopu oynayarak stres attılar.

METEOROLOJİ 20 CM'Yİ BULACAK DEDİ

Meteoroloji Bölge müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının gece yarısından itibaren etkisini artıracağını belirtirken, bölge illerde kar kalınlığının 20 santimetreyi bulmasının tahmin edildiğini dile getirdiler. Yetkililer ulaşımda yaşanabilecek aksamalar konusunda sürücüleri uyarırken, araçlarda zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda bilgilendirdiler.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TWEET ATTI

Öte yandan Erzurum Atatürk Üniversitesi,"Meteoroloji pazar günü kar yağacağını 20 cm bildirdi" diyerek, Twitter hesabından yağışı duyurdu.

Palandöken’de pistler beyaza büründü - VİDEO





