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Hubble Uzay Teleskobu, 30. yılını harika bir fotoğrafla kutladı

NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun 30. yıl dönümü nedeniyle internet sitesinden etkileyici bir uzay fotoğrafı paylaştı.

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Hubble Uzay Teleskobu, 30. yılını harika bir fotoğrafla kutladı

1990 yılında STS-31 görevi esnasında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve o zamandan bu yana birçok bilimsel araştırmada kullanılan Hubble Uzay Teleskobu, 30. yıl dönümünü kutluyor.

Hubble Uzay Teleskobu'nun internet sitesinde, 30. yıl dolayısıyla Dünya'dan yaklaşık 163 bin ışık yılı uzaklıktaki Samanyolu Gökadası'nın yakınında yıldız oluşturan bir bölgenin görüntüsü paylaşıldı.

Paylaşılan görüntüdeki dev kırmızı bulutsu şeklin "NGC 2014", daha küçük mavi oluşumun ise "NGC 2020" olarak adlandırıldığı belirtildi.

hubble

EN NET YILDIZ OLUŞUM FOTOĞRAFI

Deniz altı dünyasına benzediği gerekçesiyle "Kozmik Resif" olarak nitelendirilen etkileyici fotoğraf, Hubble'ın 30 yıllık serüveni boyunca gözlemlediği en net "yıldız oluşum bölgesi" olarak değerlendiriliyor.

Hubble, uzay gözlemine başladığı 1990'dan bu yana çektiği görüntülerle gök bilimine önemli katkılarda bulunurken, teleskop vasıtasıyla elde edilen veriler kullanılarak geçen yıl yaklaşık 1000 makale yayımladı.

Instagram: @eshteknoloji

Hubble Uzay Teleskobu, 30. yılını harika bir fotoğrafla kutladı

Hubble Uzay Teleskobu, 30. yılını harika bir fotoğrafla kutladı

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