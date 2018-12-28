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Sanat öğrencileri ünlü tablolar kılığına girdi

Uludağ Üniversitesi Sanat Eğitimi Bölümü öğrencileri, dünya sanat tarihinin en önemli ve kült tablolarını "Yürüyen Tablolar" etkinliği altında canlandırdı.

Özel İçerik | 28.12.2018 - 13:43..
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Sanat öğrencileri ünlü tablolar kılığına girdi

Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen sanat etkinliğinde öğrenciler, dünya çapında ün salmış tabloları taklit etti.

Sanat öğrencileri ünlü tablolar kılığına girdi FOTO GALERİ

İLGİ ÇEKTİLER

Ensonhaber Whatsapp hattına gelen görüntülerde, her zaman uzaktan baktığımız 2 boyutlu tabloları, 3 boyutlu hale getirerek eserleri gerçek hayata taşıyan sanatçı adayları ilgiyle izlendi.

Sanat öğrencileri ünlü tablolar kılığına girdi

ETKİNLİK ÖZENLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sanat eserlerini birebir canlandırmaya çalışan öğrenciler, tam anlamıyla yürüyen tablolara dönüştüler. En ufak detayı atlamadan etkinliğin kusursuz olması için çalışan sanatçılar, makyajından işçiliğine ve eserlerin seçimlerine kadar özenle hazırlandılar.

Sanat öğrencileri ünlü tablolar kılığına girdi

ÜNLÜ TABLOLAR CANLANDIRILDI

Kimi öğrenci Edward Munch'ın Çığlık isimli tablosunu canlandırırken, kimi öğrenci de çerçevenin arkasından usta ressam Frida Kahlo olarak boy gösterdi.

Sanat öğrencileri ünlü tablolar kılığına girdi

Sanat öğrencileri ünlü tablolar kılığına girdi

Sanat öğrencileri ünlü tablolar kılığına girdi

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