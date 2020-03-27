101 yaşındaki İtalyan adam koronayı yendi

Dünya genelinde ölümcül koronavirüs vakalarının giderek artması insanların korku ve endişe içinde yaşamasına sebep olurken, İtalya'dan salgınla ilgili umut verici bir haber geldi.

101 YAŞINDAKİ YAŞLI ADAM KORONAYI YENDİ

İtalya'nın kıyı kenti Rimini'de 101 yaşındaki Alberto Bellucci 80.589 kişiye bulaşan ve 8.215 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölümcül virüsten kurtulmayı başardı.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede bir süre tedavi altına alınan yaşlı adamın iyileşmesi sonucu, taburcu edilerek evine gönderildi.

101 yaşındaki Alberto Bellucci koronavirüsten kurtulan en yaşlı kişi olarak belirtiliyor.

YAŞLI ADAM SALGIN ESNASINDA DOĞMUŞ

1919 yılında dünya üzerinde küresel salgın olan ''İspanyol Gribinin'' var olduğu dönemde dünyaya gelen Alberto Belluccio'nin salgın zamanın da hasta olmadığı belirtildi.