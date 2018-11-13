Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümünde bir araya gelerek anma törenine katılan dünya liderleri ilginç anlar yaşadı.

"SİZ BAYAN MACRON MUSUNUZ"

Rethondes'de yapılan törenin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Başbakan Merkel ile birlikte bir süre katılımcılarla sohbet etti. O sırada 101 yaşındaki bir kadınla da sohbet eden iki lider, yaşlı kadının sorusu üzerine şaşkına döndü.

Fotoğraf çekimi öncesinde Almanya Başbakanı'na doğru dönen kadın Merkel'i tanımayarak "Siz Bayan Macron musunuz?" diye sordu.

101 yaşındaki kadın Merkel'i Macron'un eşi sandı ViDEO

MERKEL 'ALMANYA BAŞBAKANIYIM' DEDİ

Merkel ise yaşlı kadının söylediği şeyi duymazdan gelerek kendisinin Almanya Başbakanı olduğunu dile getirdi. Ardından da fotoğraf çekimi tamamlandı.